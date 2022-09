Britney Spears diventa atea: “Non credo più in Dio/ Duro sfogo su figli e famiglia

Britney Spears al centro della querelle con i figli Jayden James e Sean Preston e l’ex marito Kevin Federline

Britney Spears torna ai vertici delle classifiche musicali nel mondo con il rilascio di Hold me closer, il duetto che Elton John ha voluto fortemente con lei per un remix della sua hit risalente al 1971, Tiny Dancer, ma anche per una querelle mediatica in corso che la vede contrapporsi ai figli Jayden James e Sean Preston e l’ex marito Kevin Federline. Mentre Hold me closer riscuote successo nel mondo, tra i vari riconoscimenti la canzone ha ottenuto la #1 nella classifica iTunes mondiale (Worldwide iTunes Song chart), la reginetta del pop si dichiara ufficialmente atea in un intervento condiviso via social, a margine dell’ultimo intervento mediatico che il secondo ex marito Kevin Federline ha rilasciato insieme ai loro figli adolescenti Jayden James e Sean Preston a 60 minutes Australia. Un’apparizione in cui il primo si dice concorde rispetto alla sentenza della Superior Court di Los Angeles di vincolare la madre al conservatorship, che é cessata lo scorso novembre 2021 con una nuova sentenza emessa dalla giudice Brenda Penny. La tutela legale a cui é stata sottoposta la cantante per almeno 13 anni, in quanto giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa e per la quale lei era vincolata al volere dei tutori legali tra cui il padre Jamie Spears aveva inizio nel 2008 ed é terminata lo scorso novembre 2021, liberando Britney Spears dall’impossibilità di esercitare i suoi diritti.

Britney Spears è record: Top10 in Hot100 in 4 decadi/Il lyric-video di Hold me closer

La cantante ha definito la tutela “abusiva della libertà e il patrimonio”, ma ai media il figlio Jayden James ha ammesso che lui e il fratello Sean Preston da tempo non frequentano per scelta la madre e che vorrà rivederla solo quando lei si rimetterà in sesto dal punto di vista mentale. I due ragazzi -come riferito sempre da Jayden- hanno disertato l’invito a prendere parte al matrimonio della mamma popstar e Sam Asghari dello scorso giugno 2022, segno che tra Britney Spears e i figli non corra buon sangue, al di là dei rapporti turbolenti tra la popstar e l’ex Kevin Federline, e all’intervento critico della prole non si fa ora attendere la replica stizzita della mamma superstar -che da tempo si sente sfruttata dal resto della famiglia.

Britney Spears #1, tenta la pace con i figli/"Darebbe filo da torcere a Elton John.."

Il duro sfogo di Britney Spears su figli e famiglia e la confessione ateista

“Capisco a pieno il motivo per il quale la mia famiglia non sia d’accordo col fatto che io possa vivere la mia vita liberamente e fare quello che mi pare. Forse perché non l’ho mai fatto. Quindi Jayden, tu cerchi di destabilizzarmi (come ha sempre fatto la mia famiglia) dicendo “Spero che si possa riprendere…pregherò per lei!”, ma pregare per cosa? Per farmi continuare a lavorare e saldare i conti delle spese legali di mia madre o il costo della sua casa? -rilascia Britney Spears tra le righe della sua reazione, per poi proseguire perentoria-. Entrambi volete che io migliori e mi riprenda in modo tale da continuare a dare a vostro padre 40 mila dollari al mese? O la ragione per la quale voi avete iniziato a riservare odio nei miei confronti è perché smetterò di pagarvi il mantenimento fra due anni e non riceverete più nulla? Mi sono seduta in cucina a guardarvi dritto negli occhi miei amati figli, chiedendovi il motivo per il quale non potevo vedervi di più. Volevo solo vedervi di più. Volevo vedervi settimanalmente”.

Britney Spears torna su Instagram e replica ai figli/ "Ho aiutato vostro padre..."

Lo sfogo, poi, prosegue: “Mi avete risposto “Mamma, cambierà tutto!”. Tu e tuo fratello andavate via sempre due ore prima della fine della visita. Preston dormiva tutto il tempo, tu sedevi a suonare il piano tutto il tempo. E se non ricoprivo entrambi di regali, non vi facevo trovare tutto pronto, non agivo come una santa, tutto quello che facevo non era mai abbastanza. L’unica volta in cui vi ho guardati dritto negli occhi dicendovi “Voglio potervi vedere di più” avete chiamato vostro padre e non vi ho più rivisti.

Non ho fatto nulla di sbagliato. E so di non essere perfetta. Vi ho dato tutto l’amore del mondo, vi ho sempre adorati, e ricevo in cambio come risposta un diplomatico “la situazione può essere aggiustata. Deciderò di rivederla quando starà meglio”, esattamente come direbbe tuo nonno Jamie”.

Le dichiarazioni della popstar si fanno, poi, via via sempre più intense e tacciano i familiari di sfruttare l’artista dal punto di vista economico: ” Jayden, è già stato un miracolo che io sia stata in grado di poter reggere una conversazione normale dopo che sono uscita da quel posto (si riferisce all’istituto mentale nel 2019). Sei esattamente come il resto della mia famiglia, amate guardarmi facendo finta che ci sia qualcosa che non vada in me. Non avevo bisogno di una famiglia che mi nascondeva le cose e mi parlava male alle spalle, che mi faceva inconsciamente sentire in colpa quando io pago tutto in entrambe le case, quella della mia famiglia e quella di tuo padre. Avevo bisogno di amore e supporto incondizionato. Avevo raggiunto uno stato di pace con me stessa, il migliore, perché potevo finalmente parlare e dire la mia al 100%, dire anche no, ma nessuno di voi mi ha dato valore come persona. Avete visto con i vostri occhi ciò che la mia famiglia mi ha fatto e come mi abbia trattata, è tutto quello che conoscete infondo. Come ho detto, sento che a voi faccia piacere sostenere che io sia sbagliata e che qualcosa non vada in me”.

Infine, la sentenza sul padre-padrone e la fine della sua fede in Dio: “Onestamente, mio padre merita di marcire in galera per il resto dei suoi giorni. Ma come ho già detto, se Dio esistesse non avrebbe permesso che mi succedesse tutto quello che mi è successo. Non credo più in Dio a causa del modo in cui i miei figli e la mia famiglia mi hanno trattata. Non c’è nulla in cui credere ormai. Sono atea”.













© RIPRODUZIONE RISERVATA