Britney Spears, dopo il record arriva il sequel di “The woman in me”/ Web in tilt per lo spoiler!

Britney Spears, The woman in me é record di vendite e si prepara per il sequel

The woman in me é record di vendite tra i libri bestseller nella storia dell’editoria e intanto la neo scrittrice al debutto, Britney Spears, dà ora annuncio del secondo volume in cantiere. In un post pubblicato via social, poi eliminato, la Santa di Las Vegas celebrata per il contributo all’entertainment nella sin city il 5 novembre di ogni anno, anticipa che sia previsto il rilascio del sequel del suo primo libro. Un memoir, che in una raccolta di memorie sulla vita e la carriera della “Santa del Pop”, promette la verità della persona e l’artista al secolo Britney Jean Spears, che sin dal debut-single nel 1998, Baby One more time, rivoluziona l’educazione fisica del pop su scala globale.

L’annuncio che ha breve scadenza nel post sensazionale misteriosamente sparito di Britney Spears, nelle ore dell’attesa generale per la notte di Halloween, anticipa l’uscita del secondo volume di The woman in me: “Il volume due uscirà l’anno prossimo, quindi state pronti“.

The woman in me 2 é in cantiere, tra i progetti di Britney Spears per il 2024

Uno status che fa ora rumore nel web, unitamente alla prima stima di vendite al rilascio di The woman in me, che segna il record storico come libro bestseller. L’anticipazione, infatti, sta letteralmente mandando in visibilio i fan della cantautrice popstar, in un tripudio di reaction di consensi, tra like, commenti e condivisioni. In 24 ore il libro di Britney Spears pare abbia venduto oltre 400.000 copie nei soli Stati Uniti d’America, a seguito della pubblicazione, e la stessa popstar neo scrittrice ringrazia il fandom e i lettori in un post visibile via social: “Ragazzi è successo! Il mio libro è l’autobiografia scritta da una celebrità, più venduta al debutto! Ringrazio tutti i miei amati fan, il vostro supporto è emozionante, vi amo tutti“.

Complici le vendite ottimali, The woman in me avrebbe quindi garantito il sequel nel nuovo anno 2024. Stando alle fonti insider di Just Jared, Britney Spears ha ricevuto un anticipo alle trattative per la pubblicazione dell’opera di 12,5 milioni di dollari. Si stima che Britney guadagnerà il 25% dei profitti netti dal libro, anche se la maggior parte degli editori non corrisponderebbe le royalties finché il libro non abbia coperto l’anticipo.

Si prevede in un rendiconto di Tmz che il libro di Britney Spears venderebbe nel breve periodo più di un milione di copie negli Stati Uniti”.

