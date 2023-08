Britney Spears e Christina Aguilera, il ritorno alla musica é vicino/ Collaborazione all’orizzonte?

Britney Spears e Christina Aguilera prossime al rilascio di nuova musica: le anticipazioni

Britney Spears e Christina Aguilera potrebbero ritrovarsi a collaborare ancora, dal momento che entrambe sarebbero prossime al rilascio di un nuovo progetto in musica. Nel 2003 le due cantanti americane, nel segno del Pop di risonanza internazionale, univano le loro ugole canore insieme a Madonna, per un iconico trio in un Medley eseguito al cospetto dell’occhio pubblico degli MTV Video Music Awards 2003. E, intanto, a distanza di vent’anni di tempo dall’iconico evento al femminile Madonna potrebbe celebrare il ventennale della collab con Britney invitando la “Santa Spears” al suo live targato The Celebration Tour. E Christina Aguilera potrebbe celebrare il ventennale dello stesso pop highlight Moment con un nuovo singolo, in duetto con la Spears. Questo, dal momento che gli ultimi spoiler danno entrambe le artiste, Britney e Christina, prossime al rilascio della nuova musica nell’industria dello showbiz.

Nel dettaglio Christina Aguilera ha a quanto pare in cantiere il progetto della realizzazione della colonna sonora di Paw Patrol 2. A rendere nota l’indiscrezione é un insider, secondo cui Christina Aguilera si prepara per il rilascio di un singolo nella nuova musica in cantiere per lei, prossimamente contenuto nella colonna sonora del film d’animazione Paw Patrol 2. E a quanto pare si tratterebbe di una ballad romantica, suonata al pianoforte: “Posso rivelare che la cantante ha firmato per far parte della colonna sonora del film d’animazione per bambini Paw Patrol 2. “, si apprende dalla voce insider ripresa da Biccy.

Ma non si parla solo di Christina Aguilera tra i nuovi comeback nell’industria della musica. Reduce dalla fine del matrimonio con il terzo marito Sam Asghari, Britney Spears potrebbe tornare a pubblicare nuova musica, anche in collaborazione con artisti a lei molto vicini nel segno del Pop, proprio come la vecchia conoscenza Christina Aguilera. Questo, principalmente alla luce di un’indiscrezione lanciata da Page Six, secondo cui la reginetta del Pop, Britney Spears, starebbe lavorando ad un nuovo progetto musicale.

Britney Spears e Christina Aguilera pronte a collaborare, ancora?

Extra Tv, sulla scia dello spoiler, anticipa inoltre che Britney Spears potrebbe a breve firmare un contratto multimilionario con la casa discografica Sony per il rilascio di nuova musica e un album, la cui uscita sarebbe presumibilmente fissata entro e non oltre il nuovo anno alle porte, 2024.

“Britney sta lavorando con la Sony per il contratto per un album che vale decine di milioni di dollari – si apprende dalla fonte-. Un accordo che potrebbe essere firmato molto presto. Si tratta di una cosa molto grande per il mondo musicale. Tomás Mier di Rolling Stone aggiunge che possiamo aspettarci canzoni mai pubblicate prima e musica appena registrata”.

Che Britney Spears e Christina Aguilera possano, quindi, ritrovarsi presto a collaborare in musica, dopo la partnership avviata agli MTV Video Music Awards 2003?













