Britney Spears è hot su Instagram/ “Svegliarsi a Londra, in perizoma…”

Britney Spears è hot via social: gli scatti sensuali

Britney Spears (40 anni) torna al centro dell’attenzione mediatica, dopo il matrimonio con Sam Asghari e il video condiviso vi social che la immortala mentre si esibisce in casa in una performance a cappella per i fan, un post sta mandando al settimo cielo i fan della popstar statunitense, tanto che lei è finita per fare notizia al Tg1, che la dichiara in procinto di un imminente ritorno sulle scene musicali.

E in queste ore la “Santa di Las Vegas” fa parlare di sé non solo per aver dato ampia dimostrazione di saper cantare dal vivo Baby one more time, a dispetto di chi la etichetta come reginetta del playback, ma anche per una serie di nuovi scatti seducenti, 4 in tutto, che la immortalano mentre ammicca la fotocamera e si lascia intravedere in un succinto tanga e le sue mani coprono il seno prosperoso, con un viso mostrato al naturale, al netto del trucco.

I messaggi di fuoco per i fan, di Britney Spears

Scatti che, non a caso, stanno facendo ora incetta di like e commenti via social. “Alright”, scrive Britney Spears a corredo del primo scatto, il che sta a significare che tutto “va bene” per lei. «Heart or flower??» (Cuore o fiore??), scrive poi nel secondo post, che dove mostra il lato B di Britney Spears, con una frase provocatoria, quasi ad invitare loro a scegliere. «Waking up in London with my Cabo thong !!!», “Svegliarsi a Londra con il mio perizoma Cabo!!!” scrive ancora a corredo del terzo post. E, infine, «Not sure … tea or coffee ???? I held my phone up with a book and a remote control to shoot this …» (Non sono sicura… tè o caffè ???? Ho alzato il telefono con un libro e un telecomando per lanciarlo) scrive ancora Britney, nella descrizione del quarto post condiviso nel web.

Il topless in un succinto tanga sfoggiato da Britney Spears, che è ora virale nel web, segue alla recente indiscrezione emersa in rete secondo cui lei potrebbe rivelarsi protagonista del Super Bowl 2023, la cui data è prevista per il 12 febbraio 2023.

