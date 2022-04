Britney Spears è incinta: terzo figlio in arrivo/ “Credevo di essere ingrassata…”

Bebè in arrivo per Britney Spears: la cantante, di 40 anni, ha annunciato sui social di essere incinta. Per lei si tratta del terzo figlio, il primo con il compagno Sam Asghari con il quale ha annunciato il fidanzamento ufficiale quasi un anno fa. La star, amatissima dal pubblico, ha annunciato di aspettare un figlio su Instagram, dove conta più di 40 milioni di follower: “Ho perso molto peso prima del mio viaggio a Maui solo per riprenderlo… Mi sono chiesta: “Cavoli, cosa è successo al mio stomaco?”. Mio marito diceva: “Sei incinta di cibo, sciocchina”. Così ho fatto un test di gravidanza e… Avrò un bambino”. La scoperta della gravidanza è arrivata dunque quasi per caso e ha regalato alla coppia una splendida sorpresa.

Da tempo Britney Spears sognava di nuovo madre nuovamente. Dopo la revoca della tutela legale del padre Jamie, durata 13 anni, la cantante ha scelto di allargare la famiglia. Un anno fa, davanti alla corte di Los Angeles chiamata a decidere sulla sua sorte, la pop star aveva rivelato che il padre e la sua tutela non le permettevano di sposarsi o avere figli: “Ma io voglio andare avanti, voglio potermi sposare e avere un altro bambino”, aveva raccontato ai giudici.

Britney Spears mamma per la terza volta

Britney Spears condivide da ormai qualche anno la sua vita con Sam Asghari. Nel post, la cantante definisce l’uomo “suo marito”. Nel settembre 2021, infatti, è arrivato l’anello di fidanzamento: che i due si siano già sposati prima ancora di diventare genitori insieme? La coppia si è conosciuta nel 2016 sul set del video della canzone Slumber Party. In questi anni, nonostante la battaglia legale con il padre sia stata dura e dispendiosa, Sam non ha mai lasciato sola Britney, rimanendole accanto anche nel travaglio in tribunale.

La Spears ha già due figli: Sean Preston, di 16 anni e Jayden James di 15 anni. I ragazzi sono nati dal matrimonio tra la cantante con Kevin Federline. Gravidanze che non furono affatto semplici per la pop star, che arrivò a soffrire di depressione. Come prosegue infatti nel post: “Quando ero incinta ho sofferto di depressione. E devo dire che è stato orrendo. Allora le donne non ne parlavano tanto e alcuni credevano pericoloso che una incinta si lamentasse. Ma adesso le donne ne parlano di più e ringraziando Dio non dobbiamo considerare il dolore come un segreto da tenersi dentro. Questa volta farò yoga ogni giorno e intorno a me spargerò solo gioia e amore”.

