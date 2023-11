Britney Spears e le rivelazioni sull’aborto/ Anche Madonna si schiera contro Justin Timberlake

Britney Spears, continua a far “rumore” il contenuto della sua autobiografia “The Woman in me”

Britney Spears ha scosso nuovamente il mondo della musica; questa volta però non lo ha fatto lanciando una nuova hit o con notizie riferite all’ambito del gossip. La star del pop ha pubblicato un’autobiografia intitolata “The Woman in Me” dove ha ripercorso diversi tratti della propria vita, soprattutto quelli più difficili e turbolenti. In particolare, hanno fatto il giro del mondo le rivelazioni in riferimento all’aborto che chiamano in causa la sua relazione del passato con Justin Timberlake.

Il racconto di Britney Spears è a dir poco angosciante, soprattutto per la dettagliata descrizione psico-somatica nel momento della procedura per l’aborto. A proposito del rapporto con Justin Timberlake, la cantante – come riporta Biccy – ha scritto: “Fino ad oggi, è una delle cose più dolorose che abbia mai sperimentato in vita mia; è stata una sorpresa, ma per me non è stata una tragedia. Amavo così tanto Justin, ho sempre pensato che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Certo con la gravidanza questo stava succedendo prima del previsto. Non è stata una scelta presa in fretta, abbiamo riflettuto molto, io avevo 19 anni. Lui non si sentiva pronto a diventare padre”.

La parte più scioccante del racconto di Britney Spears è invece quella riferita all’aborto: “Io ero sdraiata sul pavimento del bagno a disperarmi e singhiozzare dopo aver subito la procedura, metre Justin strimpellava la sua chitarra”. Come anticipato, le rivelazioni di Britney Spears non sono passate inosservate e a quanto pare anche una sua collega ha preso una posizione netta contro il cantante, seppur indiretta. Si tratta di Madonna: la star della musica internazionale – come riporta Biccy – avrebbe compiuto un gesto sui social che sembra una chiara presa di posizione contro l’ex di Britney Spears.

Sono stati gli stessi fan di Madonna – come riporta il portale – a rendersi conto di una novità sui social della cantante. Spulciando la lista dei suoi “follow”, pare sia scomparso quello per Justin Timberlake. Sui social sono iniziati a spopolare gli screenshot del gesto della cantante che dalla maggior parte degli utenti è stato interpretato come una presa di posizione contro il collega dopo le scioccanti rivelazioni di Britney Spears sull’aborto.











