Britney Spears è libera/ Il tribunale di Los Angeles mette fine alla tutela del padre

Finalmente, dopo mesi di dibattiti e colpi di scena ieri, venerdì 12 novembre, il tribunale di Los Angeles ha deciso di restituire a Britney Spears il controllo della sua vita personale ponendo fine alla misura di tutela che pesava su di lei da tredici anni descritta dalla stessa star come “abusiva”. Il giudice Branda Penny ha affermato: “La tutela della persona e della propietà di Britney Spears cessa da oggi. Questa la decisione del tribunale”.

Britney Spears aveva già vinto la causa in tribunale lo scorso settembre riuscendo ad ottenere la sospensione del padre dal ruolo di tutore, ma la donna aveva richiesto soprattutto il diritto di riprendere il controllo della sua vita personale e l’annullamento del provvedimento di tutela in atto nel 2008 a seguito dei suoi disturbi psicologici.

Britney Spears è libera

Britney Spears sui suoi social ha commentato quanto accaduto: “Penso che piangerò per il resto della giornata!! È il giorno più bello della mia vita…lodate il Signore”. Il suo avvocato Mathew Rosengart dopo essere uscito dall’aula ha esultato: “Ciò che attende Britney, e questa è la prima volta che possiamo dire che in un decennio, dipende solo da una persona: Britney!”.

Adesso tutta la gestione finanziaria della sua proprietà, stimata dai media americani in circa 60 milioni di dollari, sarà affidata ad un commercialista scelto dalla donna, che sostituirà il padre della cantante che fino a poco tempo fa era il suo tutor finanziario. Il successo in aula di Britney Spears è stato supportato da molti fan che durante tutta la durata della causa si sono battuti per far avere alla popstar la tanto attesa libertà.

