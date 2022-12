“Britney Spears é morta”: web in tilt per la teoria complottista/ L’amara verità

Britney Spears al centro di una teoria del complotto web, dopo Hold Me Closer: i dettagli

Mentre avanza incontrastato nel mondo il successo del nuovo singolo Hold me closer, il duetto voluto con lei da sir Elton John, Britney Spears é al centro di una teoria web che la dichiara “morta”. Sui social, nell’ultimo periodo e in particolare su TikTok e Twitter, si é diffusa la congettura generale secondo cui una stunt-woman e quindi una sosia si sarebbe sostituita all’intramontabile icona del Pop anni ’90, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima si sia sottoposta ad una serie di interventi di medicina e chirurgia estetica per somigliare alla vera Britney Spears. E una domanda sorge ora spontanea, nel popolo della rete, e in particolare nel fandom della superstar americana, con i fan che si dicono piuttosto preoccupati per la beniamina: che Britney Spears sia davvero morta?

Lo scorso novembre 2021 una sentenza emessa dal giudice Brenda Penny, dalla Superior Court di Los Angeles, liberava Britney Spears dalla conservatorship. Si tratta dell’istituto giuridico a cui la cantante di Baby One more Time era sottoposta dal 2008, e per cui era vincolata al volere dei tutori – tra i quali il padre Jamie Spears- in quanto giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa. E anche dopo l’agognata liberazione sembra non esserci pace per Britney Spears e i suoi fan, con l’incessante voce web che crederebbe la popstar ormai deceduta e sostituita agli occhi del mondo da un’altra persona. Ad avvalorare la teoria del complotto in questione é un tweet rilasciato via Twitter da Alyssa Milano: “Someone please go check on Britney Spears”, ossia “Qualcuno vada a controllare Britney Spears “.

Sempre nell’ultimo periodo, in cui si rileva la macabra teoria complottista, inoltre, il blogger Perez Hilton ha diffuso via social due filmati sulla star della hit del momento Hold me closer, dicendosi testimone di una verità top secret della cantante americana. Una versione dei fatti da cui non trapelerebbero di certo delle notizie positive per i fan di Britney Spears, che tra l’altro, in queste ore, ha disabilitato la facoltà dei commenti al web sul profilo Instagram. Questo, sulla scia delle critiche che da tempo abbondano sulle foto di nudo social della popstar.

La verità di Perez Hilton sullo spinoso caso di Britney Spears

“Ho parlato con una fonte attendibile -é il messaggio che Perez rilascia testualmente secondo quanto ripreso da Biccy-, che lavora nel settore, una persona di cui mi fido al massimo. Mi ha detto che le cose non si mettono bene. Ho letto le teorie sul clone, sulla sua morte e tutto il resto. Centinaia di video e nessuno ha azzeccato la verità. Adesso parlo ai suoi fan: le vostre preoccupazioni sono fondate, ma quando la verità verrà fuori sarete tutti sorpresi”.

E ancora: “Molti fan non la prenderebbero bene se io dicessi quello che mi è stato riferito su di lei. Ma soprattutto se io condividessi quello che so, non credo che aiuterei Britney. Se parlassi le farei del male. Mi chiedete se lei sta bene, la risposta è no! Lei non sta bene ragazzi. Lo dico perché è importante che i fan capiscano che 1° lei non è ok, 2° voi non siete pazzi, 3° quasi tutte le teorie del complotto sono pazze. Tutti stanno diffondendo queste teorie del complotto su Britney, ma nessuno sta centrando la verità”.

Hilton potrebbe essere prossimo alla rivelazione della verità: “Non ho visto nessun video in cui si dice quello che sta succedendo davvero. E adesso pensate: quale informazione che mi è stata rivelata sarebbe dannosa per Britney se io la rivelassi. Pensatela in questo verso e capirete. No io non dirò di cosa si tratta”.

Io che leggo le teorie complottistiche su Britney e sono li tipo pic.twitter.com/Y8eJMArJgl — Serce Nie Śpi ♡ (@_ifollowrivers) December 21, 2022

Someone please go check on Britney Spears. — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) December 21, 2022



Va aggiunto, inoltre, che dopo la diffusione dei filmati sulla “Santa del Pop”, Perez Hilton é stato bannato dalla piattaforma di Twitter.











