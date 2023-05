Britney Spears: é pace fatta con mamma Lynne?/ Il dettaglio che insinua il dubbio

Britney Spears ritrova Lynne Spears: il gossip sulla preannunciata reunion

Britney Spears si ricongiunge con mamma Lynne Spears, nell’incontro della Pop reunion più virale del momento, online. La reginetta del Pop made in USA, che ha rivoluzionato la storia dell’educazione fisica della musica di risonanza global, sin dal debutto con il debut-single datato 1998, Baby One more time, é stata avvistata insieme alla madre tanto avversa. Questo, dopo la battaglia legale che ha visto la “Santa del Pop” battersi a lungo, per la liberazione dalla conservatorship. L’istituto giuridico per cui Britney era giudicata, sin dal 2008, incapace di agire e quindi vincolata alla tutela dei tutori come il padre Jamie Spears. Fino alla sentenza del giudice Brenda Penny della Superior Court di Los Angeles, che nel 2021 ha liberato la cantante statunitense dalla conservatorship, “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio”, come denunciava Britney Spears in tribunale lasciando intendere che fosse complice della prigionia anche il beneplacito della famiglia.

I rapporti tra Britney Spears e i familiari, inclusa la madre Lynne Spears si sono bruscamente interrotti, tanto che mamma e figlia non sono apparse più insieme sui social e quindi dinanzi all’obiettivo dell’occhio pubblico né i paparazzi per anni. Ma la rottura tra le due donne sarebbe rientrata dal momento che mamma e figlia sono ora protagoniste di un avvistamento di coppia, segnalato da Tmz.

“Britney e sua madre Lynne si sono riunite di persona mercoledì -fa sapere la nota del sito beninformato dell’avvistamento Pop, Tmz-.I paparazzi hanno fotografato Lynne che arrivava a Los Angeles la mattina prima di dirigersi a casa del manager di Britney, Cade Hudson”.

L’indiscrezione dell’avvistamento che anticiperebbe l’ufficializzazione della pace fatta tra Britney e mamma Lynne, poi, prosegue ancora:”Lynne è poi entrata in un Uber in viaggio verso la casa di Britney, dove le due si sono ricongiunte per circa 30 minuti, riferisce TMZ”. Ma non é tutto.

Delle voci insider, vicine alla fonte, sostengono che Britney Spears non sapesse anzitempo delle tempistiche dell’arrivo della madre e che Lynne l’avrebbe raggiunta non ne avrebbe avuto certezza. Tuttavia, la postar sapeva che la madre fosse in città con l’obiettivo di rivederla. E Lynne sarebbe stata beccata dai fotografi all’aeroporto di Los Angeles, Lax, per poi recarsi in un Uber a casa del manager amico di Britney. Alla reunion, era, inoltre, presente Sam Asghari, il terzo marito di Britney Spears, con cui la popstar celebrava di recente il loro matrimonio in una cerimonia per pochi invitati, perlopiù grandi celeb, come Madonna e Paris Hilton, eccetto i familiari dell’artista.

Britney Spears conferma la reunion con mamma Lynne Spears

“Le nostre fonti dicono che il ghiaccio tra madre e figlia si sta sciogliendo..- fa sapere in aggiunta la fonte della perla di gossip-. recentemente si sono messaggiate e Lynne sapeva che fosse giunta l’ora di mobilitarsi dalla Louisiana a Los Angeles”. E subito dopo l’incontro-paciere tra mamma e figlia, poi, i paparazzi fotografano Britney e Sam a bordo di un’auto.

Che Britney e Lynne abbiano quindi raggiunto la giusta mediazione tra loro? A quanto pare sí. La stessa reginetta del Pop, Britney, rompe il silenzio sulla reunion con mamma Lynne Spears, in un post condiviso via social: “La mia dolce mamma si è presentata alla mia porta ieri dopo 3 anni… è passato tanto tempo… con la famiglia ci sono sempre cose da sistemare… -si legge tra le righe scritte da Britney a corredo di una foto che la immortala da bambina e nelle vesti di ballerina-, ma il tempo guarisce tutte le ferite!!! E dopo essere state in grado di comunicare ciò che ho trattenuto per un tempo estremamente lungo, mi sento così fortunata per il fatto che siamo state in grado di provare a sistemare le cose!!! Ti voglio tanto bene… “. E a conclusione del post della “pace fatta”, Santa Britney scrive: “Psss… sono così felice che possiamo prendere un caffè insieme dopo 14 anni!!! Andiamo a fare shopping dopo!!!”.

Chiaramente, sarà solo il tempo a confermare o smentire la preannunciata pace fatta tra Britney Spears e mamma Lynne Spears. Intanto, le immagini della reunion sono di dominio dell’occhio pubblico attivo via social e registrano un tripudio di interazioni di consenso degli internauti.

Lynne Spears arrived at LAX in the morning and was driven to the home of Cade Hudson. She then took an Uber to Britney’s home who let her inside and the 2 spent around 30 minutes chatting. Sam was also present. After Lynne left, Britney and Sam got in her car, drove around pic.twitter.com/WK7BrULGsm — Fan Account 🌹🚀 (@britneycharts) May 25, 2023













