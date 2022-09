Britney Spears è record: Top10 in Hot100 in 4 decadi/Il lyric-video di Hold me closer

Britney Spears spopola in classifica con Hold me closer, in collaborazione con Elton John: il debutto nella Billboard Hot 100 è da record!

Lo scorso 26 agosto 2022 Britney Spears ha ufficialmente segnato il suo ritorno sulle scene, in musica, con il rilascio del nuovo singolo Hold me closer, un duetto fortemente voluto con lei da Elton John per un remix della hit datata 1971 del baronetto del Pop, Tiny Dancer. Il lavoro della collaborazione tra la reginetta e il baronetto del pop ha ottenuto la #1 immediata in oltre 40 Paesi tra cui USA, Italia, Canada, Spagna, nella classifica iTunes, ed è svettata alla prima posizione nella classifica iTunes mondiale (Worldwide iTunes Song Chart), ma non è tutto. Perché in queste ore Hold me closer si aggiudica anche un altro traguardo: si colloca al debutto alla #6 nella pregevole principale classifica musicale statunitense Billboard Hot 100 americana, una posizione che accredita “la Santa del Pop” tra le leggende della musica per un nuovo ed importante record. Britney Spears come altri artisti leggendari della musica del calibro di Elton John, Aerosmith, Mariah Carey, Cher, Whitney Houston, Michael Jackson, Jay-Z, Madonna, Snoop Dogg, Barbra Streisand and Andy William, si aggiudica così il riconoscimento di leggenda della musica per il piazzamento nella Top10 della Hot100 in ben 4 decadi di storia diverse, e più precisamente nelle decadi ’90, ’00, ’10, ’20.

Britney Spears #1, tenta la pace con i figli/"Darebbe filo da torcere a Elton John.."

Nel frattempo, non a caso e a grande richiesta da parte dei fan del magico duo, è stato caricato su YouTube e in rete il lyric-video ufficiale di Hold me closer, che valorizza il testo della canzone rilasciata da Elton John in collaborazione con Britney Spears e dove il “razzo” e la “rosa” fanno da simboli rappresentativi della fusione artistica delle due stelle nel firmamento del POP.

Britney Spears torna su Instagram e replica ai figli/ "Ho aiutato vostro padre..."

Rilasciato il lyric-video ufficiale di Hold me closer

“Ti ho visto ballare nell’oceano/ Correre veloce lungo la sabbia/ Uno spirito nato dalla terra e dall’acqua/ Fuoco che vola dalle tue mani/ Stringimi più forte, piccola ballerina/ Conta i fari in autostrada/ Stendimi in lenzuola di lino/ Hai avuto una giornata impegnativa oggi”, cantano i due artisti sulle note della loro canzone, che parla di una rivalsa, la rinascita di un’anima ballerina, per cui il movimento e quindi la voglia di fare, inventare, creare, lavorare, ballare e quindi amare incondizionatamente diventano il senso della vita. Una canzone dedicata a tutti e che per molti aspetti Elton John dedica in particolare a Britney Spears, la quale è reduce dalla liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che dal 2008 al 2021 la riteneva incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears, una sentenza che la popstar americana ha definito di recente in Tribunale “una tutela abusiva della libertà e del patrimonio” anche alla luce dei ricoveri forzati in cliniche per la salute mentale.

Britney Spears si cancella da Instagram/ É guerra con i figli? "Deve riprendersi..."

Ma ora che è tornata libera e in cima alle classifiche musicali, per Britney Spears la musica può dirsi totalmente cambiata, insieme a Elton John, e i fan delle due leggende della musica sono ora in visibilio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA