Britney Spears e Sam Asghari verso il “matrimonio top secret”/ Le reazioni

Britney Spears e Sam Asghari verso il matrimonio? Tmz lancia la flash-news di gossip!

Il gossip del giorno è made in USA e vedrebbe la coppia formata da Britney Spears e Sam Asghari in procinto di compiere il “grande passo in segreto”, questo giovedì 9 giugno 2022. A quanto pare, secondo l’indiscrezione lanciata dal sito-web beninformato Tmz, dopo la notizia della terza gravidanza per cui Paris Hilton -tra gli altri utenti nel web- le aveva lanciato le congratulazioni, la reginetta del pop Britney Spears terrebbe in queste ore una cerimonia per pochi intimi e top-secret per tutti gli esclusi, a coronamento del sogno di diventare con il compagno Sam Asghari, moglie e marito.

Britney Spears nuda (di nuovo) su Instagram/ "Cuore rosso sangue": fan preoccupati

Britney e Sam si conoscevano per la prima volta nel 2016, sul set del video musicale di Slumber Party, singolo estratto dall’album Glory della star americana. Nonostante lo scetticismo generale del web rispetto alla veridicità e all’intensità dell’amore intercorrente tra i due preannunciati consorti, i diretti interessati non hanno mai lasciato intendere che la differenza d’età tra loro potesse rappresentare un problema: lei 40 anni, lui 28 anni. A quanto pare la “Santa di Las Vegas” potrebbe tenere i celebrativi delle nozze con il personal trainer e modello persiano in un party con 100 invitati e sempre la fonte insider di Tmz rende noto inoltre che -forse complici i rapporti difficili tra la popstar e il resto della famiglia- tra i familiari di Britney Spears potrebbe presenziare all’atteso evento solo il fratello Bryan, dopo che la Spears lo scorso novembre 2021 si liberava della conservatorship – la tutela legale che la vincolava ai tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Un istituto giuridico stabilito da una sentenza, che giudicava Britney incapace di agire in nome e per conto di se stessa e quindi impossibilitata ad esercitare alcuni diritti, come quello di sposarsi e avere figli, se non con l’autorizzazione dei “conservators”.

Britney Spears torna live, dopo la pausa/ Gli indizi a Las Vegas non lasciano dubbi

Donatella Versace firma l’abito per il matrimonio di Britney Spears?

Come riportato testualmente da Tmz, inoltre, non è chiaro cosa possa indossare Britney Spears per il preannunciato giorno più importante della sua vita. A quanto pare, però, la reginetta del pop potrebbe optare per un abito firmato Donatella Versace, dal momento che lo scorso marzo 2022 la stessa cantante faceva sapere al popolo del web -su Instagram – che l’abito da sposa per il matrimonio con Sam Ashari tanto desiderato sarebbe stato griffato della stilista italiana.

Nell’attesa di sapere di più in merito all’indiscrezione del momento, da prendersi con le dovute pinze, intanto, molti internauti chiedono a Britney di non affrettare i tempi: “Io non mi fido di lui”, “Britney non sposarlo”, scrive qualcuno sulla pagina Instagram di Tmz.

Britney Spears perde il figlio, l'annuncio amaro/ "Forse avremmo dovuto aspettare"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TMZ (@tmz_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA