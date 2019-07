Britney Spears e Sam Asghari/ Video, “Isla Bonita” con fidanzato e vacanze blindate

Guardate cosa mi fa fare!”, scrive Britney Spears. La popstar attualmente è legata a Sam Asghari è il chiacchieratissimo fidanzato aspirante attore e modello di “fitness”, così come si legge nella sua biografia social. Tra i piccoli particolari degli di nota, è del 1994… alla cantante sono sempre piaciuti i toyboy! La differenza d’età in amore si fa sentire oppure sono perfetti così? Nel video postato dalla Spears su Instagram, i due si mostrano mentre ballano, sulle note di “Isla Bonita”, celebre pezzo di Madonna. Dopo il periodo particolarmente difficoltoso, oggi Britney Spears, sembra recuperare a brevi passi. Pare infatti che la cantante si stia ripigliando, tanto da concedersi una vacanza in pieno relax. Nelle foto pubblicate dal settimanale Nuovo, la celebre popstar si gode il sole dei Caraibi, “scortata” dalla madre Lynney. Comunque, pare che per Britney, sia ancora presto per il contatto totale con il mondo esterno, infatti la vacanza della cantante è stata super blindata e l’artista si trovava in una specie di condizione di “isolamento” nell’arcipelago caraibico di Turks e Caicos.

Britney Spears e il video con il fidanzato Sam Asghari

Per la sua totale rimonta infatti, Britney Spears è stata temporaneamente isolata. Sembra che questa “separazione” sia avvenuta pure dal fidanzato Sam Asghari, che al momento vedrebbe in maniera molto saltuaria. Forse proprio per questo, ha voluto condividere con i follower questo divertente balletto che li vede protagonisti. Concludendo, qualunque sia il tempo che occorre, gli estimatori sperano presto di poter vedere il loro idolo sul palcoscenico e cantare al suo fianco. Nel frattempo, la clip in questione è stata condivisa dall’account del settimanale “Chi” e tanti follower, hanno avuto modo di commentarla prendendo le difese della popstar: “Toyboy? E quelle che stanno con uno più grande di loro di almeno vent’anni come le chiamate?! Ah no, per gli uomini sono semplicemente “fidanzate”. Vergognatevi un po’!”, “Entrambi maggiorenni, quindi sono scelte loro… poi stanno insieme da due anni”, “Sono belli ed innamorati, solo questo conta”.





