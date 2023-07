Britney Spears: esplode la polemica, will.i.am replica/ “Mind your business? Ecco di cosa parla…”

Britney Spears torna alla musica con Mind your business: will.i.am rompe il silenzio sul duetto!

Nelle ore in cui si supera, conseguendo il traguardo della #1 raggiunta nella classifica iTunes di 24 Paesi nel mondo con Mind your business ft. Britney Spears, will.i.am replica alla polemica che lo vede coinvolto proprio con la Santa del Pop. Tra le reaction al nuovo singolo, Mind your business -tradotto in italiano “Fatti gli affari tuoi”- il duo pop più rivoluzionario dell’ultimo ventennio musicale desta tra le reaction più disparate. E anche tra i fandom dei due artisti non si risparmiano delle critiche, oltre ai commenti di consenso, che in particolare trapelano nel web.

Tra gli altri commenti più aggreganti, rilasciati via social, in primis sulla pagina Instagram di will.i.am, c’é chi taccia il fondatore dei Black Eyed Peas di sfruttare l’onda mediatica della liberazione di Britney dalla conservatorship per promuovere la nuova musica, e chi poi contesta che Mind your business sia una canzone al di sotto delle aspettative maturate sul ritorno della Spears alla musica, da tempo atteso dal public Eye. Tra i più critici dei commenti c’é anche chi accusa il pop duo di aver ripetuto l’esperimento musicale, consistente nella collaborazione che dura da anni e che vanta diversi brani come la hit Work Bxxch, primo singolo estratto dall’album Britney Jean di Britney Spears, e il tormentone di risonanza mondiale fortemente voluto da will.i.am con la reginetta del pop, Scream & Shout, risalente al 2013. Ma a prima firma di Il sussidiario.net Mind your business può dirsi la continuazione della collab, un sequel dark di Scream & Shout, “campy, edgy” come lo descrive la Santa nell’intervista concessa a Vogue, quindi ironico, controverso, spigoloso, e al contempo impegnato, con un “tema importante” come fa sapere will.i.am tra le note riprese a mezzo media.

will.i.am replica alla polemica: la risposta sibillina agli haters del pop duo

In quella che indirettamente sembra voler essere una replica alla polemica sul nascere, will.i.am rompe il silenzio sulla collab con Britney Spears nobilitando il senso di Mind your business, una preannunciata bop dal significato importante e autobiografico: “La canzone è leggera, ma affronta un tema importante. Ogni singola persona, famosa e non, ha la propria privacy invasa in qualche modo in questa era digitale. È un fatto di questi tempi, quindi dovremmo essere più umani gli uni con gli altri, rispettarci ed avere empatia l’uno per l’altro ed essere grati per ciò che le persone scelgono di condividere”.

Il riferimento é in particolare alla vita privata di Britney Spears, che in quanto popstar di risonanza global vive da sempre il peso della fama, rappresentato dall’esposizione mediatica relativa al suo essere famosa e ciò che ne consegue, la pressione mediatica e le critiche: “Se le persone invece non vogliono condividere, dobbiamo rispettare il loro diritto a non condividere e ad avere una vita privata- aggiunge will.i.am-. Se sei una persona come Britney che non può nemmeno andare al supermercato senza telecamere o qualcuno che vuole sapere ogni singolo passo che fa, è orribile”.

Mind your business, però, é una canzone dance-club, nel nome del pop, quindi di tutti e per tutti: “Il singolo però si riferisce a tutti, perché la privacy di tutti può essere minata, e di questo parla Mind Your Business”, conclude will.i.am.











