Britney Spears: finisce la guerra legale con il padre Jamie Spears/ “É furiosa per la decisione dei giudici!”

Britney Spears giunge al capolinea della loyal Battle

Britney Spears giunge finalmente al termine della sua guerra legale disputata per almeno un decennio contro il padre Jamie Spears. É ormai risaputo che nel 2021 Britney Spears riceveva la sentenza tanto attesa al tribunale della Superior Court di Los Angeles circa la cessazione della conservatorship. Ossia l’istituto giuridico che la vincolava ai tutori tra cui il padre-padrone Jamie Spears, in quanto ritenuta secondo la legge americana incapace di agire in prima persona se non su espressa autorizzazione di quest’ultimi.

Così la cantante statunitense e artista più famosa nel mondo di sempre secondo la Top-list You Gov America, é ora libera dal caso giuridico e non dovrà oltremodo presenziare in tribunale.

Per i giudici Britney è ormai una donna libera di poter agire in prima persona, rispondendo della sua vita e la carriera Eppure però ci sono delle conseguenze negative della conservatorship, per lei. La cantante di Gimme More non ottiene alcun risarcimento dei danni rispetto al suo caso e si vede costretta a farsi carico delle spese legali del padre padrone. Una cifra cospicua che ammonta al valore di due milioni di dollari.

Britney Spears reagisce furibonda!

La reaction di Britney Spears? Secondo la resa testimonianza ripresa dalla fonte giornalistica internazionale TMZ la popstar Spears sarebbe a dir poco “furiosa” per la decisione stabilità dai giudici sul caso.

Subito dopo la fine della conservatorship, nell’agosto 2022 Britney Spears registrava un featuring con Sir Elton John nel successo global Hold Me Closer (debuttato al vertice della classifica Billboard Hot Dance/Electronic Songs). Dopodiché la popstar americana si é dedicata al progetto del rilascio di The Woman in Me, il primo libro memoir sulla sua verità, divenuto bestseller nel mondo in particolare nella classifica mondiale Amazon. E recentemente via Instagram minacciava il ritiro dall’industria musicale a fronte dei gossip incessanti su un possibile ritorno musicale. Chiaramente l’ultima voce dei giudici in favore al padre padrone potrebbe essere il motivo di un malcontento della cantante e la mancata volontà a progettare un comeback in musica.

