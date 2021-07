Britney Spears: “Forse non scriverò più post”/ “Se non vi piaccio guardate altro”

Nuovo post Instagram da parte della popstar americana Britney Spears, che da tempo sta portando avanti la sua battaglia per escludere il padre James dalla gestione del suo patrimonio. Nel post ha attaccato proprio il suo genitore, e nel contempo anche la sorella Jamie, e la pubblicazione giunge a pochi giorni da quella precedente in cui la stessa artista festeggiava per aver ottenuto la possibilità dal tribunale di poter scegliere personalmente un nuovo avvocato. “Per quelli che criticano i video in cui ballo – scrive la cantante 39enne – sappiate che non tornerò sul palco, almeno finché mio padre controlla cosa indosso, dico, faccio o penso. L’ho fatto per gli ultimi tredici anni. Piuttosto che suonare a Las Vegas, dove il pubblico era così lontano da non potermi neanche stringere la mano, preferisco pubblicare i video registrati nel mio salotto”.

Forse un ritiro anticipato per la superstar? Se così fosse getterebbe nello sconforto i milioni di fan che la stessa ha in giro per il mondo, nonostante latiti dal mondo della musica da un bel po’. “Non mi truccherò pesantemente – ha proseguito – non farò le prove sul palco, e visto che non posso lavorare con i remix dei miei pezzi e devo supplicare per inserire la mia nuova musica nello show per i miei fan… allora smetto”.

BRITNEY SPEARS: “NON MI PIACE CHE MIA SORELLA ABBIA CANTATO LE MIE CANZONI…”

Come detto in apertura, Britney Spears ne ha anche nei confronti della sorella: “Non mi piace che si sia presentata a una premiazione e abbia cantato le mie canzoni – scrive – il mio cosiddetto sistema di supporto mi ha ferito profondamente. La conservatorship ha ucciso i miei sogni. L’unica cosa che mi rimane è la speranza, l’unica cosa che in questo mondo è difficile uccidere, anche se la gente continua a provarci”.

La conclusione è dedicata ad una serie di documentari che è stata recentemente trasmessa, e che le ha fatto rivivere il calvario patito: “Non mi piace che abbiano tirato fuori momenti umilianti del io passato… ho superato quelle cose da tanto tempo. Adesso mi resta solo la speranza. Siete fortunati a poter vedere questi post, potrei non farne più… Se non vi piacciono, smettete di seguirmi. Se non volete vedermi mentre ballo nel salotto, se non rispetta i vostri standard, andate a leggervi un libro”.

