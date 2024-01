Britney Spears: fuori il nuovo singolo, “Selfish”/ Le reazioni

Britney Spears rilascia il nuovo singolo, “Selfish”

Nonostante lo sfogo social tanto vociferato come un addio all’industria musicale, Britney Spears rilascia il nuovo singolo, “Selfish”, mandando il web in tilt! Ebbene sí, alla mezzanotte del 25 gennaio 2024, esce sulle piattaforme musicali nel mondo il brano estratto dall’album “Femme Fatale” – datato 2011- dal titolo “Selfish“. Torna con un buzz-single dal titolo secco e che la vorrebbe “Egoista”, la Santa del Pop, mandando così al settimo cielo i fan nel mondo che fino a pochi giorni fa vedevano spegnersi la fiamma della speranza maturata in un nuovo album in cantiere, prossimamente in uscita, di Britney Spears.

La Santa del Pop, come lei viene definita a Las Vegas che ha istituito per la cantante una giornata festiva, il Britney Day, (ricorrente il 5 novembre di ogni anno, per il contributo artistico conferito alla sin-city con il tutto sold-out “Britney Piece of me” residency show e l’influenza nella musica su scala global), torna, quindi, ai vertici delle classifiche musicali. Questo, complici le interazioni social di consenso in reazione alla notizia del nuovo rilascio musicale di gennaio.

A breve, in uscita, anche il video di Selfish?

É di Stargate, per la quota producer del rilascio, l’idea legata alla pubblicazione di “Selfish”, il nuovo singolo non inedito di Britney Spears, nonché un brano estratto dal settimo album della reginetta del pop, “Femme Fatale”. Il brano si preannuncia essere l’up tempo tormentone su scala globale nel 2024, dal momento che fa incetta di stream su Spotify Global e matura i primi traguardi nelle classifiche mondiali. Nelle ore segnate dal rilascio, dopo la minaccia della cantante di un non ritorno con la smentita social di un nuovo album in cantiere e l’addio all’industria musicale, infatti, Britney Spears raggiunge tra gli altri traguardi oltre 5 milioni di stream con Selfish, su Spotify Global, e la posizione #3 nella classifica iTunes Colombia.

Questo, oltre le innumerevoli interazioni social del popolo di internauti, entusiasti del nuovo rilascio. E, intanto, dopo lo sfogo della vociferata minaccia di addio alla musica, Britney Spears infittisce il mistero sul suo futuro professionale con un nuovo post presto cancellato su Instagram. Si tratta di un filmato sulle note di “Selfish”, che potrebbe rivelarsi il video ufficiale da lei stessa scelto, in comune accordo con il team management, per il nuovo “buzz-single”. Ma cosa di cela dietro l’uscita del singolo estratto dal passato? Che Britney Spears possa rivelarsi protagonista di un dietrofront, sconfessando molto presto il suo tanto discusso addio alla musica? Nel frattempo, la Santa del Pop diventa tendenza mondiale...

Britney Spears has shared a snippet of her upcoming single "Selfish" in a now deleted instagram post pic.twitter.com/f1Dp4rrc85 — It’s Britney Bitch 📖🌸 (@BritneyDaBitch) January 23, 2024













