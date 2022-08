Britney Spears grande assente agli MTV Video Music Awards 2022/ Spunta il motivo

MTV VMAs 2022 ai nastri di partenza il 28 agosto 2022, con Maneskin e senza Britney Spears

Ormai ci siamo, sale l’attesa per l’evento musicale dell’anno, quello degli MTV Video Music Awards 2022, che andrà in onda dal palco del Prudential Center a Newark in New Jersey il 28 agosto e che dall’alto dei grattacieli degli Stati Uniti d’America accoglierà anche una realtà made in Italy ormai divenuta di risonanza internazionale, ovvero i Maneskin. L’evento statunitense che nasce come alternativa ai Grammy Awards dovrà però fare a meno della reginetta del pop americana, Britney Spears. La consacrazione dei Maneskin come fenomeno glam e pop rock del momento è arrivata con la vittoria della formazione musicale conseguita a Sanremo 2021 con il brano Zitti e buoni, che ha poi trionfato anche agli Eurovision Song Contest 2021, sbaragliando la concorrenza degli altri Paesi nel mondo concorrenti. Il gruppo capeggiato da Damiano David vanta la cifra esponenziale di oltre 22 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e potrebbe rivelarsi uno dei validi motivi per cui non perdersi la messa in onda della 39esima edizione degli MTV VMAs, anche se l’evento potrebbe non segnare gli ascolti sperati, come si prevede per ogni edizione dello show di premiazioni musicali che non abbia nella sua set-list, The legendary Miss Britney Spears in carne ed ossa. Restano intramontabili e indimenticabili, per i fruitori di musica nel mondo, le edizioni degli MTV VMAs che hanno accolto tra le special-guest sul palco Britney Spears, che ad ogni apparizione tv per l’evento americano ha intrattenuto i telespettatori e i suoi fedeli supporters con delle live performance all’insegna di coreografie di ballo accurate e look iconici, uniti a effetti speciali e remix della sua discografia. E’ indubbio che la figlia metaforica di Madonna e Michael Jackson abbia rivoluzionato negli anni l’industria musicale con la sua carriera artistica, cominciata ufficialmente quando era solo una teenager nel 1998, con il rilascio del primo singolo Baby one more time, unitamente all’educazione fisica del pop e la storia degli MTV Video Music Awards con tanto di premi alla sua carriera storici, come il Michael Jackson Video Vanguard Award, ricevuto per l’enorme contributo artistico apportato nell’industria musicale e l’influenza esercitata per diverse generazioni di artisti, soprattutto nell’ambito della videografia musicale. Tuttavia, nonostante questa settimana, a poche ore dal rilascio del nuovo singolo Hold me closer che la vede protagonista di un duetto voluto da Elton John, segni con il brano del suo ritorno alla musica – la #1 nella classifica iTunes mondiale (ovvero la Worldwide iTunes Song chart)- Britney Spears non figurerà agli MTV VMAs 2022.

Britney Spears #1 su WorldWide iTunes / Elton John: "Dicevano che non poteva cantare"

Le edizioni dell’evento a cui negli anni ha preso parte Britney Spears restano memorabili in termini di audience e picchi di ascolti. Ma come ripreso da TMZ rispetto ad alcune indiscrezioni riferite da una fonte vicina a Britney Spears e Elton John, la “Santa del Pop” sarebbe stata invitata invano dalla produzione degli MTV Video Music Awards a prendere parte al rinnovato evento di premiazioni. La risposta della cantante alla proposta sarebbe stata un “no”, dovuto ad un impegno in agenda che la vedrebbe a Los Angeles. Quindi nessuna frizione con la produzione dell’evento sarebbe alla base del no, per la Santa, (reduce dalla vittoria della battaglia legale che l’ha vista combattere per la sua liberazione dalla conservatorship -l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori – una tutela che la popstar ha definito in tribunale abusiva della libertà e del patrimonio-) ma uno dei sopraggiunti impegni di quest’estate 2022, che con l’uscita di Hold me closer, lo scorso 26 agosto 2022, ha suggellato il ritorno sulle scene della reginetta del pop.

Britney Spears è subito "#1 in 40 Paesi"/ Paris Hilton: "La regina è tornata!"

La reazione web alla grande assenza di Britney Spears agli MTV Video Music Awards 2022

Nel frattempo l’opinione web generale si scatena a margine dell’assenza di Britney Spears dal palco degli MTV Video Music Awards e tra i commenti social più aggreganti del momento si leggono in particolare delle parole critiche destinate alla produzione dell’evento e lo showbiz in generale che si servirebbe da sempre di Britney come un animale da palco, senza mai tenere davvero alla persona della cantante ne pronunciarsi in modo chiaro e con determinazione rispetto alla violazione dei diritti calpestati alla cantante e da lei rivendicati con l’ausilio del movimento social Free Britney, che ha accorpato schiere di fan e amici vip vicini all’artista per la sua libertà: “Britney non ha bisogno di presenziare all’evento. I Vmas vogliono solo approfittare di lei. Questo è quanto. Postano le sue storiche esibizioni ogni anno perché sanno che lei è il simbolo dello show. Basta fingervi preoccupati per lei. Lei merita maggiore attenzione e non ha più bisogno di questo show”, si legge in un messaggio social che mette d’accordo molti fan dell’artista.

Britney Spears svetta alla #1 su iTunes Italia/ Amadeus la ospita a Sanremo 2023?

L’evento musicale, intanto, va in onda a partire dalle 02.00 italiane, nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 agosto, e lo si potrà seguire in diretta su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Sarà anticipato dal pre-show.











© RIPRODUZIONE RISERVATA