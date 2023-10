Britney Spears “ha svelato tutto”, l’ex Justin Timberlake si preoccupa/ Il gossip bomba in “The woman in me”

Britney Spears: sale l’attesa per il rilascio di The woman in me

Britney Spears si prepara per il rilascio tanto atteso della sua opera autobiografica “The woman in me”, previsto per il 24 ottobre 2023. Nella data in questione, la cantautrice americana é inoltre chiamata a presenziare in tribunale a seguito di un fermo di Polizia che sarebbe avvenuto a inizio settembre secondo i media International e mentre i fan temono che la bionda beniamina dagli occhi di cerbiatta stia vivendo un meltdown psicofisico dato il periodo segnato da una causa divorzista, l’ex fidanzato storico Justin Timberlake si direbbe a dir poco preoccupato. Questo per il content intimo e senza filtri che Britney Spears promette nella sua opera autobiografica a prima firma. Di recente Page Six rendeva virale nel web l’indiscrezione secondo cui la pubblicazione del libro tanto atteso potesse subire slittamenti o la cancellazione, dettati dal pressing degli ex della cantautrice e scrittrice americana, Justin Timberlake e Colin Farrell, preoccupati delle possibili rivelazioni scritte sul loro conto da parte di Britney Spears. E il fandom dell’autrice si é da subito palesato via social preoccupato all’idea che la popstar potesse decidersi di apportare delle censure alla prima bozza dell’opera, prima del rilascio della stessa.

“Con Luciano Pavarotti siamo stati fratelli”/ Il suo maestro Magiera: “Venne da me che faceva l'assicuratore"

Secondo quanto sostiene il blogger di fama internazionale Perez Hilton, via Instagram stories, la fonte insider vicina alla popstar Britney Spears – per mezzo di US Weekly- rende noto che l’opera The woman in me della reginetta bionda del Pop avrebbe al suo interno delle rivelazioni scottanti. La cantante statunitense, pertanto, rappresenterebbe una minaccia alla privacy delle star mention nel libro, principalmente la popstar Justin Timberlake, fidanzato storico e collega cantautore della stessa autrice. La fonte insider in sintesi anticipa: “Justin non sarà felice. Lei ha svelato tutto e l’ha attaccato duramente nel libro. Non è intenzione di Britney ferire nessuno. Riporterà semplicemente i fatti dal suo punto di vista”.

Jasmine Carrisi: "A volte non mi piaccio, vorrei essere più alta o magra"/ "Io raccomandata? Non lo sono"

La popstar 41enne, reduce dalla separazione dal terzo marito Sam Asghari si prepara quindi per la sua verità attesa alla pubblicazione per la data di uscita del libro, prevista per il 24 ottobre, e intanto un secondo insider in aggiunta rende noto che la popstar sia “entusiasta ma nervosa” in vista della data summenzionata di The woman in me.

Non solo un libro, anche un nuovo disco…

Un’altra voce insider, la terza, poi, rimarca che l’intenzione alla base del rilascio spearsiano sia la mera volontà di dire la verità, da parte di Britney Spears.

Insomma non é da escludersi che Britney Spears possa subire delle azioni legali per le sue verità intime snocciolate nel bio-book a sua prima firma The woman in me, che potrebbe intitolarsi “La donna che é in me” in una preannunciata attesa edizione made in Italy. Ma non solo il debutto da scrittrice, si prevede all’orizzonte per Britney Spears anche un ritorno alla musica dal momento che sul website ufficiale della cantante viene celebrato in anticipo il 10° anniversario dal rilascio di Britney Jean. L’ottavo album di Britney Spears il prossimo dicembre 2023 compie 10 anni e la casa discografica di Britney Spears, sarebbe in trattative con l’artista per il rilascio di una special edition dell’ottavo album di studio spearsiano, a grande richiesta del fandom della reginetta del pop.

I Rammstein, concerto in Italia il 21 luglio 2024/ Info e biglietti: priorità al fan club della band

🚨 Britney Spears’s website has been updated with Britney Jean’s album cover, ahead of this year 10th anniversary. pic.twitter.com/5gWFl2sQ2N — B Spears Promo (@BSpearsPromo) October 10, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA