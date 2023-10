Britney Spears: “Ho tradito Justin Timberlake, con Wade Robson..”/ La verità inaspettata di “The woman in me”

Britney Spears ha tradito Justin Timberlake e lui ha fatto lo stesso ai danni dell’ex: la rivelazione di “The woman in me”

Britney Spears ha tradito Justin Timberlake con Wade Robson e a sua volta il cantante ha tradito la popstar americana, così come scritto in “The woman in me”. “La donna che in me”, “The woman in me” é il libro autobiografico sul mito di Britney Spears che promette la verità rilasciata per iscritto della bionda popstar, tra la vita personale e la carriera artistica. E gli spoiler dei media sul contenuto del libro-memoir scritto da Britney Spears svelano il tradimento rep confesso della scrittrice nascente inferto allo storico ex fidanzato, collega popstar, Justin Timberlake.

Britney Spears e Justin Timberlake registravano alla cronaca rosa di risonanza global la loro frequentazione intima tra il 1998 e il 2002 e nel 2000 lei si scopriva a incinta di un bambino concepito con il cantautore. Da qui, seguiva la scelta sofferta di abortire da parte della cantautrice e main-voice dell’audio libro The woman in me con Michelle Williams, che i due allora giovani idoli del pop maturavano insieme perché Justin non avrebbe avuto alcuna intenzione di diventare padre, all’epoca. Non a caso é ora virale sul social X lo sconvolgente video delle lacrime di Britney Spears, al triste epilogo della lovestory, quando all’incisione della canzone Everytime lei sembrava non darsi pace per quella che si direbbe la scelta sofferta dell’aborto all’epoca.

Ma non solo. Secondo quanto spoilera del contenuto di The woman in me, The Sun, Britney Spears rivela per iscritto anche il retroscena del tradimento inferto a Justin Timberlake e quello subito dallo stesso ex fidanzato. E a prima firma su Il sussidiario.net si direbbe che il cantante abbia tradito per primo, tra i due ex.

La fonte anticipa che Britney Spears e il “terzo incomodo”, il ballerino e coreografo australiano nonché icona su MTV Wade Robson -coinvolto nel caso delle accuse di pedofilia a Michael Jackson- “andarono in un bar spagnolo, ballarono tutta la notte e si baciarono”. Britney scrive in The woman in me che era sempre stata fedele a Justin, tranne quella volta in cui si abbandonava alla passione con la star-choreographer, vicina al re del Pop, Michael Jackson. Nel 2013, Wade Robson ha dichiarato che Michael Jackson (che era morto nel 2009) lo avesse molestato sessualmente per sette anni, sostenendo di avere mentito al processo per proteggere l’artista dalle accuse di pedofilia. Robson ha intentato causa alla Michael Jackson Estate per il risarcimento di 1,2 miliardi di dollari, ma il suo caso è stato respinto dai giudici per via della scadenza dei termini di prescrizione. Le accuse di Wade Robson, insieme a quelle di James Safechuck, sono alla base del documentario Leaving Neverland del 2019.

La rivelazione di Britney Spears in The woman in me su Wade confermerebbe il sospetto sul tradimento dela cantante ai danni di Justin, maturato nel tempo dal joint-fandom dei tre idoli pop. Anche alla luce degli indizi nel video musicale della hit di Timberlake in cui Justin avrebbe la sua vendetta in un amore tossico, “Cry me a River”.

Una All Saints é la “terza incomoda” …

Ma il tradimento inferto a Justin potrebbe rivelarsi conseguente e/o comunque successivo al tradimento di Justin Timberlake, riportato sempre tra le pagine di The woman in me. Con chi avrebbe tradito Britney, Justin? Page-Six fa il nome di una storica popstar della girlband All saints, altrettanto bionda come Britney e dagli occhi di ghiaccio come Justin Timberlake. Testimonianza resa ai paparazzi del tradimento subito da Britney Spears sarebbe una notte nel 2000.

I paparazzi hanno scattato foto di Timberlake e Nicole Appleton delle All Saints mentre tornavano nell’hotel dove lui soggiornava a Londra, dopo una serata trascorsa insieme fuori.

In diversi scatti si vedono Timberlake, allora 19enne e Appleton, a suo tempo 25enne, sul sedile posteriore di un’auto nel tentativo vano di nascondersi dai fotoreporter. I paparazzi hanno immortalato i due mentre camminavano insieme e si dirigevano dal Mayfair Club all’hotel St. Martins Lane. Alcuni anni più tardi, uno degli ex make up artist della reginetta del pop Spears affermava che la coppia Justney avesse avuto “alcuni problemi” dopo quella misteriosa uscita paparazzata. “Lei si faceva molte domande. Lui era stato visto con una delle All Saints e Britney finiva in preda alla gelosia”.

🚨| Secondo PageSix, Justin Timberlake avrebbe tradito Britney Spears con Nicole Appleton, una notte del 2000.













