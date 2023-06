Britney Spears: “Ho trascorso mesi a comporre..”/ Lo spoiler sull’album del ritorno

Britney Spears si riattiva nell’industria musicale: spunta lo spoiler della nuova musica

Britney Spears potrebbe molto presto tornare ad attivarsi sulle scene musicali, reduce dalla liberazione della conservatorship. O almeno questa é l’indiscrezione del momento, che manda in visibilio i fruitori di musica pop nel mondo, pervenuta via social. A lanciarla, é uno dei producer nella music farm più influenti tra quelli di risonanza global, parliamo di Caleb Stone. Il produttore, nei primi giorni di giugno 2023, decide di condividere con il popolo del web online, via social, un nuovo post, lasciandosi immortalare con il duo di colleghi produttori Stargate. Quest’ultima é la firma che vanta la produzione, tra le canzoni più amate nella discografia di Britney Spears, di “Selfish”, traccia contenuta nell’album “Femme Fatale” del 2011. Ma non solo.

Tra le produzioni si annoverano inoltre “Irreplaceable” di Beyoncé, “Firework” di Katy Perry e una serie di successi di Rihanna, tra cui “Don’t Stop The Music”, “Rude Boy”, “Only Girl (In The World)”, “What’s My Name?”, “S&M”, e “Diamonds. “.

Il produttore rompe il silenzio social su Britney Spears

Il post del producer -condiviso via Instagram dalla pagina beninformata Breathe Heavy e che sembra voler anticipare la nuova musica di svolta, per Britney Spears – inoltre fa sapere: “Ho trascorso gli ultimi 9 mesi sulle Alpi Siberiane a fare bit per il nuovo album di Britney Spears con i fratelli @stargate – grandi cose in arrivo”.

La Santa del Pop, che nel 2021 veniva liberata dalla tutela legale cui era vincolata dal 2008 perché giudicata incapace di agire, ha in più occasioni ammesso di non voler tornare ad attivarsi live, lasciando intendere ai fan di non avere in cantiere nuova musiva. Tuttavia, nel 2022 Britney Spears é tornata a primeggiare nelle classifiche mondial, tra cui quelle iTunes di oltre 40 Paesi nel mondo, con il nuovo singolo in collaborazione con Elton John, “Hold Me Closer.”.

