Britney Spears, il marito Sam Asghari ha chiesto il divorzio/ Situazione sempre più insostenibile dopo che…

Sam Asghari ha chiesto il divorzio dalla superstar Britney Spears

Una notizia clamorosa ha agitato il mondo del gossip. Il marito di Britney Spears, Sam Asghari, ha chiesto il divorzio dalla superstar mondiale, appena quattordici mesi dopo le nozze, come riferito da una persona a conoscenza dell’atto depositato mercoledì scorso e dopo le anticipazioni di diversi media, tra cui TMZ e il magazine People, che avevano raccontato la crisi e la separazione della coppia. La showgirl aveva sposato il compagno nella sua casa di Thousand Oaks, in California, a ridosso dell’estate 2022 davanti a tanti ospiti e volti noti dello spettacolo come Selena Gomez, Drew Barrymore, Paris Hilton e Madonna.

Britney Spears e Sam Asghari si erano cominciati a frequentare nel 2016, quando il modello e attore aveva preso parte al video per la canzone “Slumber Party”. Britney Spears aveva raccontato anche di aver perso un bambino con Asghari, circa un mese prima del matrimonio. Negli ultimi tempi le segnalazioni delle liti tra i due erano aumentate, fino ad una rottura inevitabile.

Per il ventinovenne Asghari quello con la Spears era il primo matrimonio, mentre per la cantante era il terzo. La Spears, infatti, era già stata legata ad altre persone in passato, per meno di tre giorni nel 2004 con l’amico d’infanzia Jason Alexander, mentre tre anni con il ballerino Kevin Federline. Il loro matrimonio, sarebbe arrivato in un momento personale molto difficile per Britney. Con il compagno ha messo al mondo due figli, sotto sua custodia e che a suo dire, avrebbero deciso di non vedere la mamma per diverso tempo.

In una intervista di qualche tempo fa al DailyMail, Federline aveva infatti spiegato la scelta di Sean Preston e Jayden James. “I ragazzi hanno deciso di non vederla in questo momento. […] Hanno preso la decisione di non andare al suo matrimonio. Erano felici per lei, ma hanno preferito non esserci”.











