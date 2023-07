Britney Spears: il memoir “The Woman in me” sarà pubblicato anche in italia / Lo spoiler della casa editrice

Britney Spears si prepara per il rilascio di The woman in me

Mentre fa il giro della rete il rumor sull’imminente rilascio di un suo possibile nuovo singolo in duetto con will.i.am, Britney Spears torna a sorprendere i fan, annunciando “The woman in me“. Si tratta del primo libro autobiografico e in formato memoir che la Santa del Pop ha realizzato come la sua nuova e prima opera nelle vesti di scrittrice. Così come la popstar americana fa sapere via Instagram in un’anteprima assoluta, The woman in me sarà rilasciato in data 24 ottobre 2023, ma lo spoiler dell’opera autobiografica in una raccolta di memorie non finisce qui. A fornire ulteriori dettagli circa il preannunciato rilascio del libro autobiografico é il giornale diretto da Alfonso Signorini, Chi magazine, che in anteprima assoluta -affidata ad un post via Instagram -anticipa la casa editrice a capo della imminente pubblicazione dell’opera scritta prevista in Italia. E in più, anche delle prime chicche concernenti il contenuto dell’opera tanto attesa.

“Arriva il memoir di BRITNEY SPEARS “The

woman in me”- fa sapere la fonte giornalistica, presentando il libro memoir The woman in me -. La popstar ha raccontato tutto quello che ha subito in questi ultimi anni, dalla battaglia legale contro il padre all’allontanamento dal figlio, nel libro in

uscita il 24 ottobre 2023″. E lo spoiler fornito in un apposito post diramato via Instagram da Chi, poi, prosegue ancora: “La casa editrice Longanesi, che pubblicherà il libro in Italia, sottolinea: “A giugno del 2021 il mondo intero è rimasto ad ascoltare col fiato sospeso Britney Spears parlare in tribunale.

Il rilascio di The Woman in me é previsto anche in Italia

L’impatto di quel gesto – condividere la sua voce, la sua verità – è stato impossibile da negare e ha cambiato il corso della vita di Britney, e di innumerevoli altri. The Woman in Me racconta per la prima volta dell’incredibile viaggio e la forza interiore di una delle più grandi artiste della storia del pop”. E non può mancare una piccola recensione a caldo rispetto alla notizia dell’atteso rilascio: “Scritto con eccezionale candore e

ironia, il dirompente memoir di Britney Spears illumina di una nuova luce il potere infinito della musica e dell’amore,

regalandoci il ritratto di una donna finalmente libera di raccontare la propria storia. Senza condizionamenti”.

Il libro memoir giunge, per Britney Spears, dopo gli anni vissuti dal 2008 al 2021, nella prigionia della conservatorship, l’istituto per cui la popstar era vincolata al volere dei tutori, perché giudicata dalla legge americana incapace di agire in nome e per conto di se stessa.











