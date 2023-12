Britney Spears: il nuovo album é vicino/ Spunta la collaborazione con una nota popstar: tutto lo spoiler!

Britney Spears é vicina al comeback in musica: la verità sulla regina del Pop

É tra le popstar più attese ai preannunciati ritorni in musica e detiene il titolo di reginetta del pop di risonanza internazionale, Britney Spears, che sarebbe prossima al rilascio di un nuovo album di studio con un featuring.

La scorsa estate 2023, gli Stargate rivelavano sul re dei social di Instagram di essersi attivati al lavoro in cantiere tra i nuovi progetti per il album di Britney Spears, la figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna nel segno del Pop globale. Al progetto musicale sembrerebbe prevista anche la mano invisibile di Danja (il produttore storico della hit datata 2007 di Britney Spears, Gimme More) e Caleb Stone, e al contempo si aggiungerebbe, per la quota featuring, anche un’altra popstar degna di nota.

Britney Spears: "É vicina alla famiglia e prossima al nuovo album..."/ Web in tilt: lo spoiler sul ritorno!

E a quanto pare, secondo l’indiscrezione del momento nell’attesa per il Capodanno 2024 che darà inizio all’anno in arrivo e le sue novità, Charli XCX si profila al lavoro per il nuovo album di Britney Spears.

Le indiscrezioni sul futuro musicale di Britney Spears

Secondo quanto si apprende da The Sun la reginetta del pop avrebbe messo gli occhi su Charli XCX come co-star per la collaborazione musicale prevista nella tracklist di quello che si preannuncia essere il decimo album di inediti per Britney Spears. “Possiamo rivelare in anteprima che la Spears ha ingaggiato la pop star britannica Charli XCX per scrivere per l’attesissimo progetto -si apprende tra le grandi novità attenzionate su Biccy.it, relativamente alla fonte del nuovo project-.Ci è stato detto da fonti certe che Britney in persona ha dato indicazioni su cosa vuole raccontare con la sua nuova musica. Un insider ci ha detto: “Il disco di Britney è tenuto top secret da tempo. Il lavoro dietro le quinte sta andando avanti da un bel po’ per mettere insieme una serie di canzoni potenti che possano riportare Britney in classifica con il botto”.

Britney Spears: "Sono facilmente manipolabile..."/ Silenzio rotto sulla rottura con l'ex marito, Sam Asghari

L’indiscrezione musicale poi prosegue ancora sulla Santa del Pop, reduce dallo scontro con l’ex Justin Timberlake: “Lei è conosciuta come una delle più grandi pop star del 21° secolo, quindi c’è pressione affinché la musica sia fantastica. Charli è perfetta quando si tratta di scrivere canzoni pop intelligenti. È andata in studio all’inizio dell’anno per realizzare alcune canzoni seguendo le linee guida di Britney su ciò che sta cercando”. E via via sempre più meticolose le anticipazioni tra gli spoiler musicali del momento, infine, prenannunciano su Britney Spears: “Ha lavorato ad una traccia davvero forte che dovrebbe essere inserita nell’album, che il team di Britney spera possa uscire nel 2024″. Quindi ci possiamo aspettare un ritorno con il botto molto presto“.

Britney Spears, amputata gamba al padre Jamie/ "Grave infezione. Lei pronta a riavvicinarsi alla famiglia"

Non solo il The Sun. Anche altre fonti giornalistiche nell’ultimo periodo, e si tratta di Extra e Page Six , confermano che Britney sia impegnata a registrare il disco del suo atteso comeback (l’ultimo album è datato al rilascio, 2016): “Ha già ricevuto diverse canzoni da alcuni grandi artisti. Sta lavorando per mettere insieme un accordo con la Sony per quello che potrebbe essere un disco epico“, si apprende in aggiunta.













© RIPRODUZIONE RISERVATA