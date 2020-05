Britney Spears: il padre ha dichiarato la sua demenza/ Spunta un documento choc

Pubblicità

Jamie Spears, padre di Britney Spears, torna al centro delle notizie a causa di un documento choc pubblicato dal sito The Blast, riportato anche dal portale Bitchyf. Nel 2008, la reginetta del pop, fu colpita da un crollo mentale che portò il padre a diventare il suo tutore legale. Da quel momento, tra padre e figlia sarebbe iniziata una guerra che avrebbe portato il figlio della popstar ad attaccare il nonno lo scorso marzo. Stando a quello che riporta il sito The Blast, sembrerebbe che Jamie Spears, nel 2008, dichiarò la demenza della figlia per ottenerne la custodia.I documenti pubblicati da The Blast arrivano poco tempo dopo la notizia secondo la quale la Spears sarebbe pronta a lasciare definitivamente la musica. Sarà vero? Cosa sarà accaduto davvero tra la reginetta del pop e il padre?



BRITNEY SPEARS, IL PADRE DICHIARO’ LA DEMENZA NEL 2008

Il nome di Britney Spears continua a far notizia. Oltre a far parlare di sè per la sua vita professionale, la Spears è stata al centro di notizie discutibili sulla sua salute. Oggi, ad aggiungere particolari, è il sito The Blast che, come fa sapere Bitchyf, scrive: “Questo è un documento sulla conservatorship che mostra che il padre della pop star, Jamie Spears, affermava che Britney aveva la demenza nel 2008. Così Jamie ha avuto il potere di far restare Britney nelle strutture mentali contro la sua volontà. Nel modulo in questione si richiede che il sig. Spears venga nominato conservatore di Britney. Il tutore di una persona con demenza o con una malattia correlata alla demenza può essere autorizzato a collocare il parente in una struttura anche contro la sua volontà e può fargli somministrare anche dei farmaci adeguati alla cura della demenza”. Lo staff di Britney Spears replicherà?



