Britney Spears, il ritorno alla musica é vicino: “Sta scrivendo una ballad…”/ Lo spoiler sul nuovo progetto

Britney Spears si prepara per il nuovo progetto, dopo l’addio alle scene

A grande richiesta del fandom Britney Spears si prepara per il ritorno musicale tanto atteso, a partire dai preparativi per un nuovo progetto in formato canzone. O almeno questo é quanto si profila a prima firma Il sussidiario.net stando allo spoiler lanciato dall’insider ripreso da Breathe-heavy.com.

Per il nuovo progetto in cantiere, secondo il gossip del momento che vedrebbe la Santa del Pop prossima al comeback alla musica, Britney Spears si avvale a quanto pare della stretta collaborazione della cantautrice Diane Warren, ingaggiata per la stesura di un nuovo brano in formato ballad. Warren é nota per aver scritto la canzone di Britney “When Your Eyes Say It”, contenuta nell’album certificato disco di diamante RIIA in America, Oops I did It again, e ancora poi canzoni per Lady Gaga, Beyoncé, Céline Dion, Cher, Mariah Carey, Whitney Houston, Christina Aguilera e molti altri.

L’anticipazione del ritorno di Britney Spears

E lo spoiler dell’insider anticipa in particolare a The Sun: “per Britney una come Diane che scrive canzoni per la prossima fase della sua carriera è incredibile. Hanno lavorato insieme in precedenza, e durante la sua era pop. “.

Secondo lo stesso spoiler, quindi, la cantautrice statunitense di fama internazionale vorrebbe poter avviare una nuova era musicale fondata sul pop allo stato puro. La collaboratrice Diane ama Britney e le due sedicenti amiche colleghe sono a quanto pare state ritratte insieme a degli eventi. All’inizio di quest’anno 2024, la testata giornalistica delle anticipazioni The Sun affermava che Charli XCX e Julia Michaels fossero indicate come fautrici della realizzazione di nuove canzoni. Un gossip poi che é stato smentito dalla stessa postar americana, Britney Spears, che in particolare in un post pubblicato sul re dei social Instagram finiva per minacciare l’addio alla musica scrivendo ai fan di non aver intenzione di tornare all’industria musicale.

