Britney Spears, il ritorno con la nuova musica é nel 2023/ Arriva anche il libro

Britney Spears torna a registrare musica: parla un insider

Britney Spears é pronta per il ritorno sulle scene musicali da solista, dopo il successo della hit di risonanza mondiale Hold me closer, il singolo del duetto fortemente voluto con lei da sir Elton John. Ebbene sì, con il rilascio risalente all’estate 2022 di Hold me closer, Britney Spears scala con Elton John i vertici delle classifiche mondiali, registrando tra i vari traguardi il raggiungimento della posizione #1 nella iTunes chart di oltre 40 Paesi nel mondo, e della numero 1 nella classifica iTunes mondiale , la iTunes Worldwide chart. Nel frattempo, come ripreso da The U.S. Sun, sulla base della testimonianza di un insider, una fonte vicina alla cantante americana, la reginetta del pop sarebbe pronta a incidere in studio del nuovo materiale per il progetto del rilascio di un nuovo album in cantiere, che possa coincidere con la pubblicazione di un memoir. Si tratta di un libro di memorie che “la Santa del Pop” nella terra degli elefanti dell’entertainment, Las Vegas, che ha istituito per lei il Britney day, potrebbe rilasciare entro e non oltre la primavera 2023.

Questo, secondo la fonte insider, avverrebbe dopo il rilascio di Glory, il nono nonché ultimo album di studio e da artista solista, di cui si rendeva protagonista Britney Spears, nel 2016. La stessa fonte delle indiscrezioni, tuttavia, spiffera che per il ritorno live Britney Spears non sarebbe ancora pronta. “Non sente che sia il momento giusto per un tour”, rende noto la talpa. Quindi, un ritorno da solista per Britney Spears é previsto, ma solo che sia secondo le condizioni della cantante.

“Britney è tornata nello studio per Elton e ha trovato l’esperienza stimolante ed eccitante”, fa sapere l’insider. “Prima c’era trepidazione su come lei si sarebbe sentita al ritorno in studio, dato il suo continuo stato under-pressure dovuto al fatto che per anni era sempre spinta a registrare da suo padre, uno dei suoi tutori negli anni in cui lei era sotto la tutela legale”- continua l’insider, dicendosi quasi certo del fatto che un nuovo album di Britney sia in cantiere- “Ma ora ha esaminato le offerte che sono arrivate per prestare la voce nelle canzoni, collaborare con i produttori e guardare un possibile disco”.

Britney Spears di nuovo mamma?

La Santa intenderebbe cominciare a registrare in studio il nuovo album nel 2023 e il suo team management sognerebbe per lei che il rilascio della nuova musica avvenga di pari passo con l’uscita del memoir. Tuttavia, il nuovo tour non rientra tra i prossimi progetti della star 41enne e madre dei figli Jayden James e Sean Preston, per via dell’ansia che lei ha cumulato sin dal tempo vissuto sotto la tutela “in cui lei sentiva che i suoi spettacoli di Las Vegas le venivano imposti in momenti in cui non voleva davvero essere sul palco”.

Uno dei sogni che lei intende realizzare nell’imminente é di sicuro quello di avere un figlio insieme al marito, Sam Asghari, così come infine fa sapere l’insider.

