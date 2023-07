Britney Spears: il ritorno é il nuovo singolo con will.i.am/ Web in tilt per “Mind your business”: il presave

Britney Spears torna alla musica, con will.i.am: esce il nuovo singolo in duetto, Mind your business

Il 2023 si preannuncia l’anno del grande ritorno sulle scene per Britney Spears, che dopo il primo libro memoir ora anticipa il nuovo singolo “Mind your business“. Quest’ultimo é il titolo del duet single che vede la “Santa del pop” protagonista di un featuring fortemente voluto da will.i.am, il fondatore dei Black Eyed Peas che ora lancia a mezzo social- in data 18 luglio- il primo teaser della nuova canzone in arrivo: un esclusivo video-audio condiviso con il web. Via Instagram, a corredo del nuovo post will.i.am scrive “Uh oh! This Summer Is about to be hot!”, “Uh, oh! Quest’estate si preannuncia calda!”.

Un messaggio di esultanza che correda il video-audio di un assaggio lungo 16 secondi del nuovo singolo in duetto, in uscita. E, intanto, Britney Spears condivide il primo assaggio di Mind your business, via Instagram stories, lanciando a sua volta il presave del singolo in duetto fruibile sulla piattaforma di streaming, Spotify.

“Mind your business, bxxch!”, canta la Santa sulle note di quello che, anzitempo, può dirsi il principale candidato al titolo di tormentone dell’estate 2023 sin dalle ore di attesa per il rilascio. Il ritorno alle scene musicali per Britney Spears é annunciato dopo la data del rilascio del libro memoir -#1 tra i Best Sellers su Amazon coi soli preorder- “The woman in me”, opera in uscita il prossimo ottobre 2023.

Il nuovo duetto arriva a dieci anni esatti dall’uscita del singolo spearsiano Work Bitch, collaborazione tra Britney Spears e Will.i.am che ha scalato le classifiche di tutto il mondo nel 2013. E il sodalizio artistico e personale tra Britney Spears e Will.i.am iniziava pubblicamente nel 2011, quando i due rivali amici collaboravano in studio per la traccia Big Fat Bass contenuta nell’iconico album Femme Fatale della popstar americana. L’anno successivo era la volta di Scream & Shout, singolo di successo global estratto dall’album Willpower di will.i.am e nel 2013 arrivava poi il successo per Work Bitch, il singolo racchiuso nell’album Britney Jean di Britney Spears.

Mind your business é il secondo singolo in uscita per Britney Spears, dopo la recente liberazione della cantante dalla conservatorship, la tutela legale per cui lei era giudicata incapace di agire dalla legge americana ed é stata vincolata al volere dei tutori per 13 anni. Nel 2022 Britney ha collaborato in un primo singolo post-conservatorship con Elton John, in una new versione di Tiny Dancer dal titolo Hold Me Closer del cantautore britannico, riuscendo così a tornare ai vertici delle classifiche iTunes di tutto il mondo, e a conquistare la #1 -tra gli altri Paesi- anche in Italia!













