Britney Spears: il singolo “Mind your business” é record storico su iTunes/ Il traguardo con will.i.am

Britney Spears, il ritorno alla musica con will.i.am é ai vertici delle iTunes chart: il rilascio di Mind Your business

Britney Spears e will.i.am tornano a dominare le classifiche iTunes, dopo Scream & Shout, con il nuovo duet single, Mind your business. “Fatti gli affari tuoi” -Mind your business tradotto in italiano – al secondo giorno dal rilascio avvenuto in data 21 luglio 2023, segna dei traguardi da record sulla piattaforma di vendite musicali iTunes e nelle varie classifiche che essa prevede, per i singoli Paesi e quella generale basata sui dati di vendite global. A prima firma Il sussidiario.net, ai dati alla mano aggiornati al 22 luglio 2023, si rileva che nella Worldwide iTunes Song Chart Mind your business conquista la posizione #2, tra le canzoni più acquistate mondialmente, salendo di 30 posizioni nel giro di poche ore come più alta “new-entry- dopo il primo picco raggiunto al suo rilascio alla #32.

Britney Spears, la sorella Jamie Lynn in lacrime: "Ecco in che rapporti siamo"/ "È stato un anno duro"

Britney Spears: Mind your Business con will.i.am segna dati da record

Will.iam nel duetto fortemente voluto con Britney Spears registrano il più alto debutto mondiale (nella stessa classifica, con Mind your business) che si ricordi nella carriera musicale della popstar americana, questo dopo che nel 2021 la reginetta del Pop si liberava dalla conservatorship. Reduce dalla battaglia legale, che l’ha vista lottare per la liberazione dalla tutela che per la legge americana la vincolava al volere dei tutori -perché giudicata incapace di agire- dopo il matrimonio con il modello persiano 29enne Sam Asghari, Britney Spears (41 anni), torna, così, a dominare la scena musicale global, grazie al supporto del rivale amico e collaboratore storico nonché padre fondatore dei Black Eyed Peas, will.i.am.

Britney Spears: il ritorno con will.i.am é #1 su iTunes/ Le reazioni al nuovo singolo, "Mind your business"

Accade, dopo il fortunato progetto di una serie di collaborazioni che hanno scalato i vertici delle classifiche negli anni, come accadeva nel 2013 con la hit di risonanza global Scream & Shout. E Mind your business, al di là delle critiche degli haters, può definirsi il dark sequel di Scream & Shout: il nuovo singolo, in barba alle lamentele dei detrattori, non é una ripetizione, ma una continuazione dell’esperimento musicale che fonde gli elementi distintivi delle popstar Will. I.am e Britney Spears. Il risultato é una magica alchimia dance-club, più unica che rara nel nome del Pop, il prosieguo del sodalizio più rivoluzionario nell’ultimo decennio musicale.

Jamie Lynn Spears in lacrime, la confessione sulla sorella Britney/ "Non ho altro che amore assoluto..."

Poche ore dopo il rilascio, inoltre, Mind your business annovera tra i traguardi il conseguimento della posizione#1 nella classifica iTunes di almeno 20 Paesi nel mondo, tra cui l’ambita iTunes UK, la classifica nel Regno Unito, iTunes Spagna, Brasile, Francia.

Di seguito riportate le prime 20 #1 di Mind your business nel mondo- iTunes (20x #1):

# 1 Brasile

# 1 Cile

# 1 Colombia

# 1 Repubblica Ceca

# 1 Ecuador

# 1 El Salvador

# 1 Francia

# 1 Irlanda

# 1 Israele

# 1 Messico

# 1 Paesi Bassi

# 1 Norvegia

# 1 Oman

# 1 Panama

# 1 Perù

# 1 Portogallo

# 1 Slovacchia

# 1 Slovenia

# 1 Svezia

# 1 Regno Unito

© RIPRODUZIONE RISERVATA