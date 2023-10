Britney Spears: in lacrime per l’aborto voluto da Justin Timberlake/ Spunta il video choc: le reazioni 

Britney Spears: la rivelazione dell’aborto, in “The woman in me, coinvolge Justin Timberlake

Justin Timberlake é spiazzato per la rivelazione dell’aborto che Britney Spears registra per iscritto in The Woman in me e virale nel web é quello che si direbbe il video delle lacrime spese dalla popstar per la scelta sofferta. “La donna che é in me”, The woman in me, é il memoir che promette la verità sul mito di Britney Spears, in uscita il prossimo 24 ottobre 2023 e già record in quanto #1 per le vendite tra i libri bestseller su Amazon, coi soldi preorders. Tanto che riattivatasi su X, ex social Twitter, la Santa di Las Vegas celebrata nella sin-city il 5 novembre di ogni anno, ringrazia il fandom per il titolo di best-seller raggiunto sulla piattaforma online di e-commerce: “Manca una settimana e il mio libro debutta sugli scaffali…grazie per averlo reso già #1 su Amazon”, scrive la Santa del Pop, in uno statement social che é ora virale nel web.

E, nell’attesa generale per il rilascio di The woman in me, intanto, una fonte insider svela la reaction di Justin Timberlake alla rivelazione della scelta sull’aborto che Britney Spears maturava nella loro lovestory, contenuta in The woman in me. Secondo quanto ripreso dal testimone top secret a Daily Mail, la popstar Justin Timberlake sarebbe a dir poco spiazzato. Questo, relativamente alle anticipazioni che ora trapelano online, su The woman in me, in riferimento al trascorso amoroso del cantautore con Britney Spears tra la fine degli anni ’90 e i primi anni 2000. Il nome della cantautrice di Baby One more time é da giorni in tendenza tra i trend di discussione mondiale sul social X e in queste ore un thread acceso per il video choc che immortala Britney Spears tra le lacrime alle prese con la registrazione di “Everytime”.

La canzone scritta a primo-pugno all’epilogo della lovestory con Justin Timberlake. Il sentiment web predominante del momento, rispetto alle immagini virali del commovente video, dove Britney si palesa affranta all’incisione della sua canzone, é che Everytime -tra i cui lyrics canta “And this song is my Sorry”, “Chiedo scusa con questa canzone”- sia una redenzione dell’americana rispetto alla scelta di abortire. La decisione di cui lei si sarebbe pentita. Il post, com’era prevedibile che accadesse, registra un tripudio di interazioni web, perlopiù commenti social degli utenti scioccati e commossi per il vissuto della scelta sofferta di Britney Spears: “Il video di Everytime rende ancora di più il senso della canzone… Era sulla depressione e la rinascita ma ora assume un altro valore… Voglio solo abbracciarla”, scrive qualche utente a margine del video delle lacrime.

Knowing what we know now, this video of Britney recording “Everytime” hits different 😢 #britneyspears #thewomaninme pic.twitter.com/f6xkQuRfHe — BreatheHeavy (@breatheheavycom) October 17, 2023

La reaction di Justin Timberlake allo spoiler di The Woman in me, memoir di Britney Spears

La frequentazione intima tra i colleghi popstar passati alla cronaca rosa di risonanza global come la coppia Pop per antonomasia iniziava tra nel 1998 e finiva nel 2002, e Britney Spears avrebbe abortito una volta rimasta incinta di Justin Timberlake nel 2000. La scelta dell’aborto, come anticipato dallo spoiler di The woman in me, é stata sofferta da parte della cantautrice statunitense. Secondo la verità racchiusa nel memoir, Britney Spears si sarebbe sentita in un certo senso costretta a convenire con l’allora ex per la scelta di abortire. Una decisione maturata al momento della scoperta della gravidanza, con Justin Timberlake che non avrebbe avuto alcuna intenzione di diventare padre agli occhi del mondo, in particolare data la giovane età della pop couple.

“Justin pensava che la decisione che avevano preso fosse una decisione presa insieme e credeva che lui e Britney avrebbero mantenuto il silenzio su quell’episodio -é quanto ripreso dalla fonte sulla reaction del cantante alla rivelazione scritta della collega neo scrittrice-. Ora che Britney ne ha parlato nel libro, lui cercherà di non dire nulla al riguardo anche perché sa che qualunque cosa dirà potrebbe essere usata contro di lui”.

Chiunque si aspetti delle dichiarazioni imminenti da parte di Justin Timberlake sul libro The woman in me di Britney Spears rimarrà deluso: il cantante sarebbe consapevole della condotta discutibile assunta, nella vita privata con l’ex fiamma storica Britney Spears, e in passato non a caso ha chiesto scusa alla bionda popstar. Inoltre, il cantante di Cry me a River intenderebbe trincerarsi in un silenzio mediatico sul libro, anche perché preoccupato che delle dichiarazioni compromettenti rilasciate su Britney Spears possano riaffiorare, diventare virali e tornare a tormentarlo.

EXCLUSIVE: Justin Timberlake thought Britney Spears’ abortion would be their secret FOREVER https://t.co/K6dE5GfZ47 pic.twitter.com/lCubHv3New — Daily Mail Online (@MailOnline) October 19, 2023













