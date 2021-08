Britney Spears indagata per percosse/ Caos in casa: “L’ha colpita durante una lite”

Ancora guai per la pop star statunitense Britney Spears, finita sotto inchiesta dopo che uno dei membri del suo personale l’ha accusata di aver usato la violenza contro una collaboratrice domestica. Stando a quanto riporta la BBC, le forze dell’ordine della California avrebbero ricevuto il reclamo di un dipendente della cantante che ha assistito ad una lite a casa sua. “L’ha colpita durante una lite”, pare abbia denunciato il dipendente alle autorità.

L’ufficio dello sceriffo del paese di Ventura ha dichiarato che invierà i risultati dell’inchiesta ai pubblici ministeri per l’esame delle accuse di reati di batteria. Fonti vicine alla Spears hanno però parlato di accuse totalmente inventate, rivelando che la cantante avrebbe soltanto cercato di strappare dalle mani della domestica un cellulare, senza usarle però violenza fisica.

Britney Spears, cos’è accaduto in casa? Le parole dell’avvocato

Il sito di gossip TMZ, per la precisione, riporta che la vicenda sarebbe accaduto dopo che la governante ha portato il cane di Britney dal veterinario. Una decisione che la cantante pare abbia preso molto male. colpendo la collaboratrice e facendole cadere il cellulare. Lo spavento avrebbe poi portato a chiamare le autorità e avvertirle dell’accaduto.

In una dichiarazione inviata via e-mail alla BBC, l’avvocato di Britney Spears ha negato le pesanti accuse alla cliente, dichiarando che “A suo merito, lo stesso ufficio dello sceriffo ha riconosciuto che l’incidente è stato classificato come ‘infrazione molto minore…’ e ha confermato che ‘non ci sono stati feriti'”.

