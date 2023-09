Britney Spears, la mamma costretta a tornare a lavoro/ L’indiscrezione: “Senza soldi, adesso fa la maestra”

La mamma di Britney Spears torna a lavorare

Britney Spears, dopo essere tornata in possesso dei suoi beni, si sarebbe allontanata dalla famiglia riprendendo totalmente in mano la propria vita. Una decisione che le avrebbe fatto rompere i rapporti con i suoi parenti, comprese la sorella Jamie Lynne e la madre Lyne. Entrambe, così, avrebbero deciso di tuffarsi in nuove avventure professionali. La sorella di Britney Spears, infatti, ha deciso di mettersi in gioco accettando di partecipare alla versione statunitense di Ballando con le stelle.

Futuro lavorativo per la madre di Britney Spears lontano, invece, dal mondo dello spettacolo. La signora Spears, infatti, sarebbe tornata ad insegnare in una scuola della Louisiana.

La mamma di Britney Spears torna a fare la maestra

Prima del grande successo della figlia Britney Spears, la madre era una maestra delle scuole elementari. Ora che tutti i beni sarebbero tornati nelle mani della popstar, stando all’indiscrezione esclusiva riportata dal Daily Mail, sarebbe tornata proprio ad insegnare. “Il nostro insider ha assicurato che lei ha difficoltà economiche. Per questo adesso ha un lavoro part-time in una scuola locale. Ci ha detto: ‘Sta lottando per pagare le bollette, non se la passa bene come prima” – riporta il Daily Mail.

“La nostra fonte ha anche rivelato: ‘Lynne ha provato a riconciliarsi con la figlia nei mesi scorsi, ma le cose non sono finite bene. Le aveva consigliato di lasciare Los Angeles perché è una città tossica. Adesso che non aveva più Sam al suo fianco, Lynne aveva detto a Britney di tornare con lei in Louisiana’. Britney ha rifiutato i consigli della madre”, ha concluso il Daily.

