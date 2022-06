Britney Spears, l’ex marito fa irruzione in casa al matrimonio / L’arresto è per…

Britney Spears e Sam Asghari : l’ex marito della cantante minaccia il matrimonio della coppia e viene arrestato

Sembra non esserci pace per Britney Spears, che insieme al consorte ora vivono sotto protezione, dopo che lo scorso novembre 2021 la popstar è riuscita a liberarsi dalla conservatorship, la tutela legale che dal 2008 la vincolava ai tutori legali, tra cui il padre Jamie Spears.

Britney Spears sbugiarda il fratello Bryan/ “Mai invitato al matrimonio, mi avete fatto del male"

Con la sentenza emessa dalla giudice della Superior Court di Los Angeles, Brenda Penny, è stata revocata quella che Britney in persona ha definito ad un’udienza una “tutela abusiva” della sua libertà e del suo patrimonio. Con la revoca della tutela, Britney Spears ha potuto organizzare il matrimonio tanto desiderato insieme a Sam Asghari, ma il giorno della cerimonia, nella sua casa di Thousand Oaks a Los Angeles, il primo ex marito della popstar americana – Jason Allen Alexander, ha tentato un’irruzione nella lussuosa residenza , presentandosi alla security accorsa all’evento come un sedicente invitato alle nozze dell’ex moglie, per poi essere arrestato dalla polizia, dopo la testimonianza del legale della cantante, Mathew Rosengart:

Britney Spears, alle nozze assente la famiglia/ Mamma Lynne non invitata "Sono così felice per te! Ti amo"

“Questa è stata una violazione della sicurezza oltraggiosa e vergognosa e spero che le forze dell’ordine facciano tutto il possibile per garantire che il signor Alexander sia perseguito e condannato pienamente e vigorosamente per le sue azioni criminali”. Il movente della tentata irruzione sarebbe stata la volontà di rovinare le nozze alla “Santa del pop”.

Britney Spears e Sam Asghari vivono sotto protezione: l’ex marito della cantante è in prigione

Al momento, come riprendono i siti web beninformati tra cui Tgcom24, Britney Spears e Sam Asghari vivono sotto protezione, in seguito al caso Jason Allen Alexander. Quest’ultimo è stato arrestato per l’accusa di stalking, violazione di domicilio, vandalismo e percosse.

Britney Spears sposa Sam Asghari in abiti Versace/ Invitate Madonna e Paris Hilton

“E’ riuscito a trovare il modo per entrare nella proprietà ma si è trovato di fronte gli uomini della sicurezza”, ha riportato un portavoce della polizia. “Si è verificato un alterco con gli agenti di sicurezza e per questo gli sono state contestate le percosse... durante l’alterco si è rotto un oggetto e quindi entra in gioco il vandalismo. Ed essendo entrato in una proprietà privata, c’è anche la violazione di domicilio”.

L’uomo arrestato attualmente si trova ora nella prigione della contea di Ventura, in California. La cauzione per la sua scarcerazione è stata fissata a 100mila dollari insieme a un ordine restrittivo che lo costringe a stare lontano di quasi 100 metri dalla Spears per tre anni.

Nel frattempo Jason si è dichiarato non colpevole sia dell’accusa di stalking che di quelle di violazione di domicilio, percosse e vandalismo che gli sono affibbiate.













© RIPRODUZIONE RISERVATA