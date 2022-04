Britney Spears mamma tris con Sam Asghari/ Web in tilt, Paris Hilton: “I love you!”

Britney Spears e Sam Asghari diventano genitori: la rivelazione è virale

Britney Spears è incinta del suo terzo figlio, dopo Sean Preston e Jayden James, e a darne notizia è lei stessa in un post condiviso su Instagram, che in queste ore sta letteralmente mandando il web in tilt, con i messaggi di congratulazioni di nip e vip. Nel messaggio rivelatorio, la “Santa di Las Vegas” scrive: “Ho perso tanto peso nel viaggio fatto a Maui per poi riprenderlo… e ho pensato ‘Accidenti, cosa succede al mio stomaco?!?’. Mio marito mi fa: ‘Sei incinta di cibo, stupidina’. Quindi ho fatto il test di gravidanza, ebbene sì, aspetto un figlio!”.

La notizia sta letteralmente circumnavigando la rete e vede Britney Spears gettarsi alle spalle un matrimonio fallimentare che l’ha vincolata all’ex marito storico Kevin Federline, per cui finiva per rasarsi la testa a zero nel 2007, per poi vedersi vincolata -a partire dal 2008 e fino al 2021- alla conservatorship, che l’ha giudicata incapace di agire, sottoposta alla tutela legale del conservators, tra cui il padre tutore Jamie Spears. Una tutela durata almeno 13 anni e che Britney Spears ha denunciato come una sua prigionia, in quanto un istituto giuridico “liberticida”, per il quale lei non poteva – tra le altre cose- sposarsi, avere figli, guidare, se non con l’autorizzazione dei tutori, e che i fan hanno combattuto con il movimento social “Free Britney” (“Liberate Britney”), a cui hanno preso parte diverse star come Paris Hilton, fino al lieto epilogo avvenuto con la sentenza che ha liberato la popstar.

Il giudice della Corte Superiore della contea di Los Angeles, Brenda Penny, a novembre 2021, ha emesso una sentenza che ha posto fine alla tutela di Britney Spears. E ora la “Santa del pop”( così come viene celebrata la popstar nella sin-city , la città del peccato, Las Vegas, ogni 4 novembre in una giornata a lei dedicata) può festeggiare con la notizia della terza gravidanza, lo status di donna libera. La cantante statunitense, che, tra i vari record registrati nell’industria musicale, detiene quello di album di debutto più venduto per un’artista femminile e album per un teenager più venduto nella storia -con Baby one more time- è ora protagonista di una romantica dedica del compagno Sam Asghari (28 anni) più giovane di lei, che insieme alla popstar diventerà padre per la prima volta.

Paris Hilton scrive alla reginetta del Pop: il messaggio è un tripudio di like

Il modello e personal trainer persiano Sam Asghari, che Britney Spears (40 anni) incontrava per la prima volta nel 2016, sul set del video musicale di Slumber Party, le dedica un messaggio a corredo di un’immagine che immortala una famiglia di tre leoni: “Il matrimonio e i figli sono una parte naturale di una relazione forte, piena di amore e rispetto. La paternità è qualcosa che ho sempre atteso e non la prendo alla leggera. È il lavoro più importante che farò”. I messaggi rivelatori dei neo genitori nonché promessi sposi, Britney Spears e Sam Asghari, destano tra le reazioni più disparate del web. Tra cui emerge quella di Paris Hilton, amica per la pelle della popstar nelle loro storiche notti brave: “Congratulazioni sorella! Sono al settimo cielo per te, Ti amo!”. Un messaggio quello dell’ereditiera che fa incetta di like, così come i post dei promessi sposi e futuri genitori.

Nel frattempo, inoltre, spopola la crasi coniata dal persiano, “Versacney”, sui social, dal momento che la stilista trend-setter di moda italiana Donatella Versace è andata a fare visita a Britney Spears e al fiancé Sam Asghari. Cosa bolle in pentola per i promessi sposi e la stilista di fama mondiale? A quanto pare -secondo quanto ripreso dalla popstar su Instagram di recente- Donatella ha in cantiere il progetto di un abito nuziale da disegnare per la regina del Pop, Britney Spears, che da tempo si dichiara desiderosa di convolare a nozze con Sam Asghari. “Guardate chi è venuta a trovarmi… Queste 2 ragazzacce hanno in mente qualcosa…”, è la caption sibillina, che la Spears rilascia a corredo del post sulla visita della Versace tra le mura domestiche.

