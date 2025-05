Britney Spears, volo turbolento in aereo: cos’ha combinato la popstar

Non è stato un volo semplice per i passeggeri che, diverse ore fa, si sono ritrovati in aereo assieme a Britney Spears da Cabo San Lucas, in Messico, a Los Angeles. La popstar torna a far parlare di sé e, come da lei stessa documentato su Instagram attraverso un video e un lungo messaggio condiviso con i suoi followers, ha generato un vero e proprio caos a bordo mandando in tilt anche gli assistenti di volo, che hanno addirittura contattato gli ufficiali una volta effettuato l’atterraggio. Ma che cos’è accaduto nel dettaglio?

Ebbene, la celebre cantante avrebbe generato il caos bevendo vodka e fumando a bordo: una situazione fuori controllo che ha costretto gli assistenti di volo ad intervenire prontamente per riportarla all’ordine. Lei stessa ha raccontato quanto accaduto su Instagram, spiegando che inizialmente non sapeva che su quell’aereo fosse vietato fumare: “È davvero incredibilmente divertente!!! Su alcuni aerei su cui sono stata non si può fumare quasi mai, ma questo era diverso perché i porta-bicchieri erano fuori dal sedile!!!“.

Britney Spears beve vodka e fuma in aereo: gli ufficiali intervengono all’atterraggio

A scatenare la confusione in aereo è stata anche la decisione di Britney Spears di sorseggiare vodka, spiegando sempre su Instagram: “Confesso, era la prima volta che bevevo vodka!!! Giuro che mi sentivo così intelligente. Ho pensato: “Wow, cosa diavolo c’è lì dentro?“. In merito alla sigaretta accesa, ha poi spiegato: “Un mio amico me l’ha messa in bocca e l’ha accesa per me, quindi ho pensato “oh, questo è un aereo dove si può fumare!“. Resasi poi conto della situazione, ha aggiunto: “Chiedo scusa a chiunque abbia offeso, ma gli assistenti di volo si assicurano sempre che io sia in fondo all’aereo, comunque“.

Inoltre, al momento dell’atterraggio, Britney Spears si è ritrovata le forze dell’ordine pronte ad intervenire: “Pensavo che gli ufficiali mi avessero accolto come un supporto e io ho pensato “wow, mi sento speciale!”. L’assistente di volo ha chiamato gli ufficiali perché ho fumato una sigaretta!!! E mi ha messa in imbarazzo, il che pensavo fosse un po’ troppo, ma non le sono piaciuta dal momento in cui sono salita sull’aereo“.