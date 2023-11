Britney Spears, Mariah Carey scopre la menzione in “The woman in me”/ “Troppo dolce…”

Britney Spears é record di vendite negli USA: In “The woman in me” menziona Mariah Carey

Britney Spears segna la storia dell’editoria vendendo oltre 1 milione di copie nei soli USA, con “The woman in me”, e Mariah Carey ha ora voce in capitolo. Nel libro delle memorie di Britney Spears, che raggiunge la #1 nella classifica dei bestseller di The New York Times registrando un record di vendite di oltre 1 milione di copie vendute in una settimana negli USA e a partire dal rilascio del 24 ottobre, tra le altre celebri mention figura anche Mariah Carey.

Britney Spears: "The woman in me" primo tra i bestseller/ La reazione alla Top-list "The New York Times"

Non a caso la menzione della regina del Natale, Mariah Carey, diventa oggetto di discussione nella ospitata della cantante di All I want for Christmas Is you al The Jimmy Kimmel Live.

Jimmy Kimmel ha l’onore di rivelare alla Xmas Queen il passaggio durante la sua apparizione su Jimmy Kimmel Live. “Durante una premiazione, ho bussato alla porta del camerino di Mariah Carey, lei l’ha aperto e fuori si è riversata la più bella luce ultraterrena”-si legge tra le memorie di The woman in me di Britney Spears -. “Sai che adesso abbiamo tutti le luci ad anello? Ebbene, più di 20 anni fa, solo Mariah Carey conosceva le luci ad anello.E no, non posso che semplicemente fare il suo nome. Per me sarà sempre Mariah Carey”. Insomma, nel libro-memoir la Santa di Las Vegas, celebrata nella sin city per il contributo nella pop culture il 5 novembre di ogni anno, riconosce a Mariah Carey di essere la trend setter del “ring-light”, l’anello di luce che oggi si utilizza per l’ottimizzazione della produzione di un servizio fotografico, amatoriale o professionale.

Britney Spears: "The woman in me" diventa una serie su Netflix/ Il nuovo traguardo, dopo il record

La reaction alla mention di Britney Spears

“A proposito, è stato molto dolce quello che Britney ha detto di me.”, fa sapere Mariah al conduttore Jimmy Kimmel, quando lui le svela la mention in The woman in me. Ancor prima della rivelazione di Kimmel, lui assicura alla cantante Mariah Carey che la sua mention nel libro non “sia niente male”. “La amo, in realtà”, fa quindi sapere Mariah, a cui Kimmel parla di Britney prontamente: “E la Spears ti ama!”.

Immagini che sono virali nel web in un video su Instagram, pubblicato da Breatheheavy.com, sulla scia del successo di The woman in me di Britney Spears, che nell’ultima settimana inoltre batte gli incassi della Bibbia negli USA:

Britney- The woman in me: 1.1 million copies sold in the USA;

The Bible: 384,615.

CALCUTTA/ "Relax": quando gli ex giovani vanno in montagna a cercare il senso della vita

© RIPRODUZIONE RISERVATA