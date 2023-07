Britney Spears, Mind your business é #1 in 24 Paesi/ Il record del duetto con will.i.am, su iTunes

Britney Spears rilascia il nuovo singolo Mind your business, con will.iam: il traguardo mondiale

Britney Spears, con il nuovo singolo nel duetto fortemente voluto da will.i.am, Mind your business, raggiunge un nuovo traguardo. Su scala globale, la reginetta del pop torna a regnare sovrana nelle classifiche iTunes, raggiungendo il traguardo storico della #1 conseguita alle prime 24 a distanza del rilascio del 21 luglio 2023, in oltre 24 Paesi nel mondo, su iTunes.

Di seguito, si rilevano le prime posizioni che Mind your business, di Will.i.am ft. Britney Spears, consegue nel mondo:

iTunes (24 x #1)-

# 1 Brasile

# 1 Cile

# 1 Colombia

# 1 Costarica

# 1 Repubblica Ceca

# 1 Ecuador

# 1 El Salvador

# 1 Francia

# 1 Irlanda

# 1 Israele

# 1 Messico

# 1 Paesi Bassi

# 1 Norvegia

# 1 Oman

# 1 Panama

# 1 Perù

# 1 in Portogallo

# 1 Slovacchia

#1 Guatemala

#1 Slovenia

#1 Spagna

# 1 Svezia

# 1 Ucraina

# 1 Regno Unito

Ben al di là delle critiche che la vedono al centro della polemica web in corso, rispetto al rilascio del nuovo singolo in collaborazione con will.i.am, Britney Spears conquista la posizione #1 in almeno 24 Paesi, segnando al contempo il traguardo nel traguardo del raggiungimento della posizione #2, nella classifica iTunes di risonanza mondiale: Worldwide iTunes Song chart.

Dopo il rilascio di Mind your business, sulla scia della polemica che ora la vede coinvolta, dal suo canto, Britney Spears potrebbe però cestinare il vociferato progetto musicale pensato per almeno un nuovo album della musica prossimamente in uscita. Questo, per effetto del peso delle critiche che coinvolgono la popstar rispetto alla collaborazione stretta con will.iam da cui deriva Mind your business e che si protrae da diversi anni e annovera tra i successi internazionali il singolo certificato disco multiplatino, Scream & Shout.

Nel frattempo, tuttavia, emerge a mezzo stampa la voce che vedrebbe Britney Spears potenzialmente disposta a pubblicare più di un nuovo album. La reginetta del pop é ormai libera dalla conservatorship, la tutela legale che dal 2008 al 2021 la giudicava incapace di agire e la vincolava al volere dei tutori, come il padre Jamie Spears, e può esprimersi al meglio, in primis attraverso la sua arte.











