Britney Spears, nel mirino del web/ Balla coi coltelli e divide i fan: l’accusa

Britney Spears finisce al centro di una dura accusa: la polemica web

Britney Spears torna al centro dell’attenzione mediatica e a preoccupare i fan, dal momento che é virale su Instagram in un video che lancia un nuovo trend, munendosi di coltelli. Si tratta di un post che é ora in circolo online e immortala la Santa di Las Vegas mentre si lascia immortalare alle prese di nuove dance moves e impugna dei coltelli, un video filmato diventato virale nel giro di poche ore, per poi dividere l’opinione dell’occhio pubblico a metà, tra i like dei consensi dei fan che supportano la reginetta del pop al suo ritorno su Instagram, e chi invece non tollera le immagini della popstar. Questo perché ritenute diseducative nell’ottica di un messaggio, che si possa ballare con i coltelli a portata di mano come se questa pratica fosse per chiunque un gioco, alla visione di un pubblico social fatto perlopiù di giovani, anche teenager e minorenni.

E alla luce delle immagini incriminate, poi tra gli internauti e anche gli stessi fan della popstar si rileva il sospetto che l’artista reduce dalla separazione con il terzo marito Sam Asghari sia tornata a vivere un periodo di instabilità psicofisica, come accadeva nel 2007 quando si rasava a zero i capelli in seguito alla fine del secondo matrimonio con Kevin Federline. Il mental break down dell’artista portava Britney Spears a essere vincolata ai conservators tra cui il padre Jamie Spears, per effetto della tutela “abusiva della libertà e del patrimonio” come denunciato da lei in tribunale, la conservatorship. L’istituto legale cui la cantante americana é stata sottoposta per almeno 13 anni, perché ritenuta incapace di agire.

Il 30 settembre 2021, Britney Spears, complice l’aiuto del Free Britney, il movimento social al grido in richiesta della liberazione dell’artista dalla tutela, si liberava della stessa con la sentenza del giudice Brenda Penny emessa alla Superior Court di Los Angeles. E intanto il video del ballo con i coltelli, desta la sensazione che l’artista abbia ora più che mai bisogno di un supporto tutore , questo nonostante la cantante precisi nella caption del video che il ballo incriminato sia ispirato alla notte di fine ottobre di Halloween: “Ho iniziato a giocare in cucina coi coltelli…. tranquilli non sono veri…manca poco ad Halloween “.

Britney Spears spedisce l’accusa a Shakira

Il messaggio dell’artista però non riesce a frenare sul nascere i pensieri più critici in circolo nel web. Tanto che Britney Spears, in un nuovo video coreografato chiarisce ancora una volta la sua posizione rispetto al ballo coi coltelli: “Rilassatevi sui coltelli… sto solo copiando Shakira”. Per la serie se Shakira balla coi coltelli , come accaduto nella notte degli MTV Video music Awards 2023 trattasi di un bel gioco, tanto che il momento diventava il video più visualizzato tra gli highlights delle premiazioni musicali su YouTube. Mentre se a ballare con i coltelli é Britney Spears allora si tratta di un caso umano di instabilità mentale che necessita di una rehab, tanto da diventare un thread di discussione accesa sui social, come accade in queste ore.

Insomma, tradotto in altri termini in replica a chi la taccia di infermità e instabilità mentali Britney spedisce l’accusa a Shakira ammettendo, sarcasticamente, di voler copiare la colombiana. Ma cosa ne penserà l’ex di Piqué?.













