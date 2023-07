Britney Spears non rilascerà mai un nuovo album?/ La risposta, dopo il singolo “Mind your Business”

Britney Spears ritorna alla musica con will.i.am: un album non é all’orizzonte, dopo il singolo Mind your business?

Nelle ore che la vedono coinvolta in un’accesa polemica, relativa al nuovo singolo in duetto con will.i.am -Mind your business- Britney Spears potrebbe cestinare l’idea di un nuovo album in cantiere.

Britney Spears: esplode la polemica, will.i.am replica/ "Mind your business? Ecco di cosa parla..."

Nonostante le critiche, che in particolare tacciano il fondatore dei Black Eyed Peas di sfruttare la collaborazione con la Santa del Pop cavalcandone l’onda mediatica della liberazione dalla conservatorship, al mero fine di creare hype per la promozione della nuova musica, unitamente alle opinioni di chi trova il nuovo singolo non all’altezza delle aspettative generali maturate sul ritorno spearsiano alla musica, Britney Spears torna ai vertici delle classiche iTunes. Con il singolo nel duetto fortemente voluto da will.i.am, Britney Spears raggiunge la posizione #1 nella classifica iTunes di 24 Paesi nel mondo, tra cui Francia, Brasile, e la #2 nella classifica iTunes globale, la Worldwide iTunes Song Chart, tutto questo nel tempo record di sole 24 ore a distanza dal rilascio avvenuto il 21 luglio 2023. Un nuovo traguardo che salva la musica Pop nell’industria musicale, quello registrato dalla Santa dopo la cessazione della tutela legale nel 2021, con la nuova fortunata collaborazione in partnership con will.i.am.

Britney Spears: "Volevo un regalo per i fan.."/ Il retroscena sul nuovo singolo, "Mind your business"

E, intanto, oltre i numerosi messaggi di affetto e stima e i consensi mediatici che, in particolare via social, si rilevano per il pop duo e il nuovo rilascio, d’altra parte le critiche minacciano l’ipotesi dell’uscita di un nuovo album post-conservatorship per Britney Spears. Sono in molti a chiedersi se Britney, dopo i singoli estivi Hold me closer nel duetto voluto da Elton John nel 2022 e Mind Your Business nella collab voluta da Will.i.am per l’estate 2023, abbia intenzione di rilasciare un nuovo album, reduce dalla liberazione dell’istituto giuridico che per la legge americana la giudicava incapace di agire e per 13 anni l’ha tenuta vincolata al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. E, intanto, si ha una prima risposta.

Britney Spears: il singolo "Mind your business" é record storico su iTunes/ Il traguardo con will.i.am

Lo spoiler della fonte insider, su Britney Spears

“Britney ha ‘abbastanza nuovo materiale in musica per diversi album’ ed è pronta a pubblicarla, ma non prima dell’uscita del suo prossimo libro, “The Woman In Me””, é quanto testimonia una fonte insider vicina a Britney Spears, al Daily Mail. La fonte aggiunge che potrebbero uscire, in previsione di una serie di nuovi album, delle bozze di canzoni rivisitate, come voluto dalla stessa Britney Spears per Mind your business con la stretta complicità di will.i.am: “per quanto riguarda l’uscita di un nuovo album, lei ha un sacco di contenuti mai ascoltati – abbastanza per diversi album”.

Insomma, l’uscita di un nuovo album, nel segno del ritorno alla musica, per Britney Spears potrebbe registrarsi non prima del mese di ottobre quando é previsto il rilascio del libro memoir. Anche se le critiche che giungono su Mind your business potrebbero demoralizzare Britney Spears, tanto da vederla costretta a cestinare il nuovo progetto musicale in formato album.











