Britney Spears: “Non so se torno a cantare”/ “Fase di transizione, mi sto divertendo”

La popstar Britney Spears, rispondendo ad alcune domande sui social, ha pubblicato un video in cui ha rivelato di non sapere con certezza se tornerà a esibirsi dal vivo. Le sue parole non hanno fatto sicuramente piacere ai fan che la seguono da tempo e che non hanno smesso di farlo nonostante tutte le controversie che hanno accompagnato la Spears durante la sua vita e la sua carriera musicale. “Non ne ho idea. Mi sto divertendo in questo momento. Sono in una fase di transizione nella mia vita e mi sto divertendo, quindi è tutto”: questa è la risposta che l’artista ha dato alla domanda ricevuta da un fan che si soffermava proprio su un suo possibile ritorno.

Oggi Britney Spears usa solo i social per parlare, ormai non si vede più nemmeno in tv: il suo ultimo tour risale al 2017, durante il quale ha infranto il record dello spettacolo più redditizio a Las Vegas. Sono rimbalzate ovunque le voci che collegano questa sua assenza ad alcuni problemi con il padre, tutore legale della cantante per molto tempo. E’ stato addirittura prodotto un documentario finalizzato a far luce sui recenti accadimenti, intitolato “Framing Britney Spears” e trasmesso negli Stati Uniti dall’emittente televisiva FX nel febbraio 2021.

Britney Spears non tornerà sul palco per colpa del padre?

Gli ultimi anni della popstar non sono stati per niente tranquilli. Lei, che ha sempre provato sulla sua pelle il peso di essere un personaggio pubblico di fama mondiale, è ancora sulla bocca di tutti da quando nell’aprile 2019 venne diffusa la notizia che la vedeva ricoverata presso una clinica di salute mentale, in quanto devastata dalla malattia del padre (operato l’anno prima per una perforazione gastrointestinale quasi fatale). In quel periodo, attraverso un podcast diventato virale sul web, sono emerse numerose speculazioni secondo le quali Britney Spears sarebbe stata costretta dal padre, e tutore legale, a farsi ricoverare per aver rifiutato dei medicinali che avrebbe dovuto assumere, ma anche per aver guidato la sua automobile senza il suo consenso. E’ stato proprio da quel momento che è nato il movimento #FreeBritney, voluto dai fan come protesta contro la presunta tutela abusiva a cui sarebbe sottoposta la cantante. Da alcuni documenti presentati dal legale della Spears (Jodi Montgomery) si evince inoltre che lei non tornerà a lavorare finché non si sarà liberata della tutela paterna.

