Britney Spears: “Oggi sono una ghostwriter…non tornerò più alla musica”/ Fan sotto choc: il ritiro é social

Britney Spears: il 2024 é l’anno dell’addio alla musica

Britney Spears dice addio alla musica e l’annuncio é inaspettato per il fedele fandom della popstar americana. Arriva come un fulmine a ciel sereno quello che l’occhio pubblico direbbe il messaggio choc del ritiro dall’industria musicale della reginetta del pop, con un post rilasciato su Instagram. Reduce dal successo storico delle vendite al debutto di autrice del primo libro autobiografico, il memoir dal titolo “The woman in me” che promette la verità della cantautrice di “Work Bxxch”, la quale rivoluziona l’educazione fisica del pop sin dal debut single datato 1998 Baby One more time, Britney Spears fa sapere di non voler ritornare alla musica.

Il post che gela i fan di Britney Spears

Questo, dopo che alle prime luci dell’alba del nuovo anno 2024, fonti attendibili come

Page Six, The Sun, Extra, fino a Daily Mail hanno lanciato degli spoiler infiammando l’attesa per il comeback alla musica di Britney Spears, anticipando in particolare che la pop princess fosse intenta a collaborare con diversi producer e autrici-cantanti, sulla scia della rivelazione di Stargate. I produttori musicali che di recente annunciavano online di essere a lavoro con la superstar bionda. Tuttavia, al rientro su Instagram, Britney Spears smentisce larga parte del gossip corrente, sul ritorno e più in generale sul suo conto, dichiarandosi in aggiunta un’autrice-fantasma.

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie che circolano adesso sono spazzatura! -attenziona la cantautrice americana nel post rivelatorio-.Continuano a dire che voglia rivolgermi a persone a caso per fare un nuovo album e non è vero. Non tornerò nell’industria musicale! Quando scrivo, scrivo per puro divertimento oppure scrivo per terze persone! Per coloro i quali hanno letto il mio libro, ci sono molteplici cose che non sapete su di me… Ho composto più di 20 canzoni per altre persone negli ultimi due anni! – prosegue nella rivelazione in formato post che é ora virale, raggelando i fan nel web –. Sono una ghostwriter adesso e sinceramente mi diverto così!”. Poi, la smentita nella smentita che segue al successo del libro: “Si dice anche che il mio libro sia uscito senza il mio consenso e la mia approvazione e questo è lontano dalla verità. Avete letto le notizie in questi giorni? Sono così amata e benedetta”, scrive Britney Spears.

