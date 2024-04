Britney Spears patteggia con il padre: pagherà le spese legali/ Fuoriosa per il maxi conto da 2 milioni

Dopo una lunghissima battaglia legale contro il padre durata più di due anni, Britney Spears può finalmente dirsi una donna libera da quella stringente ed opprimente tutela legale che suo padre, Jamie, era riuscito ad ottenere su di lei oltre 13 anni fa. I due, infatti, secondo un’indiscrezione originariamente lanciata da Tmz e poi ribattuta più o meno ovunque, sono riusciti a patteggiare sull’ultimo contenzioso rimasto: il pagamento delle (maxi) spese legali sostenute da papà Spears negli ultimi anni e che (secondo lui) avrebbe dovuto pagare la nuovamente libera Britney.

Britney Spears, le propongono 30 milioni di dollari per il nuovo album/ Web in tilt: lo spoiler sul ritorno!

L’accordo, insomma, mette la parola fine al lungo contenzioso legale, permettendo ai due di evitare di presentarsi il prossimo maggio in una nuova udienza che avrebbe (quasi certamente) attirato un enorme risonanza mediatica. Secondo le indiscrezioni sull’accordo ad uscire vittorioso sarebbe stato Jamie, mentre la figlia Britney si troverà costretta a pagare le spese legali del padre, oltre ovviamente alle sue: secondo le indiscrezioni, si parla di almeno 2 milioni di dollari, anche se non ci sono conferme né dal tribunale, né dagli Spears.

Britney Spears verso il ritorno alla musica?/ L'annuncio di "Sex & Diamonds" é un nudo social: le reazioni

Britney Spears furiosa per l’accordo: nella fuga dai paparazzi sfonda il parabrezza dell’auto

E se da un lato Jamie si era detto (per mezzo del suo legale) “entusiasta che tutto questo sia ormai alle sue spalle”, ribadendo che “ama moltissimo Britney e non vorrebbe altro che tornare a essere una famiglia con lei“; in casa della nuovamente libera Spears si respira un’aria del tutto diversa. Infatti, mentre il suo legale sostiene che “ora il [suo] desiderio di libertà è veramente completo”, ha pop star sarebbe furiosa per l’esito del patteggiamento.

Britney Spears, trapela in rete la cover sulle note di Whitney Houston/ Fan in visibilio!

Dal conto suo, infatti, Britney Spears aveva lamentato che il padre, durante la tutela legale, si era intascato un auto-stipendio da almeno 6 milioni (che gli avrebbe permesso di pagarsi le spese legali) e il suo legale le aveva assicurato di avere la vittoria in tasca. Immortalata dai paparazzi dopo l’udienza privata del patteggiamento, la cantante è scappata a bordo del suo suv nero e (racconta il Daily Mail) mentre “sedeva sul sedile del passeggero ed era adagiata sul rivestimento in pelle rossa” avrebbe “alzato i tacchi marroni sul cruscotto e rotto il parabrezza“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA