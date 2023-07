Britney Spears, perché é sparita da Instagram?/ Si riattiva via social e..

Britney Spears sparisce e riappare, via Instagram: esplode il caso social, sulla scia della polemica su Mind your business

S’infittisce il mistero della sparizione da Instagram di Britney Spears, alla riapparizione social della reginetta del pop, con un video che infiamma la polemica in corso sulla diretta interessata. Nelle ore che seguono il rilascio datato 21 luglio 2023 del nuovo singolo nel duetto fortemente voluto da will.i.am, Mind your business, Britney si riattiva su Instagram dove il collega in seguito alla cancellazione del suo profilo ha lanciato una story sibillina di invito a non dare importanza alle critiche degli haters. A fronte del rilascio di Mind your business il pop duo divide da giorni l’opinione dei fruitori di musica, come in particolare gli utenti attivi su Instagram, dove abbondano le bocciature ai danni della nuova collaborazione in musica. Una polemica che Britney non manderebbe giù, tanto da essere arrivata al punto di cancellarsi dal re dei social.

Ma, così come rende noto in un post Breathe heavy.com la Santa del pop, dopo giorni di assenza si é appena riabilitata come account attivo su Instagram, anche se lei ha postato un nuovo stato sul social TikTok, che non ha alcun rimando al nuovo duetto. Un dettaglio che infiamma la polemica, alimentando la cospirazione web secondo cui Britney non approverebbe la collaborazione con will.i.am e il nuovo singolo non sarebbe realmente voluto da lei .

Britney Spears prende le distanze da will.i.am?

Ad alimentare il fuoco della polemica é il nuovo TikTok che immortala Britney in un bikini verde fluo, mentre esegue una choreo social sulle note di Early morning, una delle tracce contenute nel vecchio album della cantante, In the zone. “Di ritorno dal Messico 🇲🇽, sudata come un **** e rimettendomi in forma 💪🏼!!! Negli ultimi due anni sono stato in grado di bere molti alcolici, il che rende il cibo molto più gustoso, ma ho dovuto iniziare a dimagrire 😛!!! È difficile, anche perché è una delle prime volte che riesco a bere vino 🍷!!! Mangiare cibo in Messico è così così così così buono, dopo il vino 🌮 !!! Ho bisogno di dimagrire quindi lo sto facendo 😜!!! Ho perso 3 chili in 5 giorni, il che è molto 😏 !!! Questo libro mi ha aiutato!!!”- fa sapere nella caption del curioso video del ritorno social, Britney, senza alcuna mention del duetto voluto da will.i.am, ma con la menzione del libro autobiografico in uscita The woman in me-. Spero solo di non vedere nachos da nessuna parte ****** 😋 !!! PSSS questa è la mia canzone che non è stata pubblicata come singolo chiamato “Early Mornin'”… sono io 🙄🙄🏹🏹 !!!”.

Un post che sta facendo il giro del web, e tra le annesse innumerevoli reazioni social c’é chi scommetterebbe che la cantante stia prendendo le distanze dal duetto con will.i.am, forse influenzata dalle critiche giunte sul nuovo rilascio, in primis su Instagram, dove lei si é riabilitata senza postare nulla. E il tutto accade mentre Mind your business ottiene la posizione #1 su iTunes, in 27 Paesi nel mondo, e tra i fan del duo c’é chi ricorda online che Britney, a differenza del collega e sedicente amico non abbia la tendenza a promuovere i suoi lavori, se non “a scoppio ritardato “, non al momento più congeniale, ma in un tempo successivo al rilascio.

Che Britney non tolleri il peso delle critiche social, al punto di disattivare il suo account Instagram per poi tornarvi trincerandosi in un silenzio social sul nuovo singolo, si direbbe un’ipotesi non azzardata.











