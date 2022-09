Britney Spears piange mentre balla/ Lo sfogo vs. haters: “Non é esaurimento, stro***”

Britney Spears si sfoga su Instagram, tra i passi di danza: che succede? La verità del video in lacrime

Lo scorso 26 agosto 2022 é tornata sulle scene musicali con il rilascio del nuovo singolo Hold me closer, il remix di Tiny Dancer che Elton John ha voluto fortemente con lei, debuttato alla #1 nella Worldwide iTunes Song chart, ovvero la classifica iTunes Mondiale, e ora Britney Spears é al centro dell’attenzione mediatica per un nuovo sfogo condiviso tra le lacrime in rete.

Reduce dalla liberazione dalla conservatorship, l’istituto giuridico che la giudicava incapace di agire in nome e per conto di se stessa – avviatosi nel 2008, dopo il breakdown psicofisico che ha avuto in seguito al fallimento del matrimonio con il secondo marito e padre dei figli Jayden James e Sean Preston, Kevin Federline, culminato nel 2007, quando si rasava a zero i capelli, Britney Spears sembra non avere pace, nonostante Elton John l’abbia voluta al suo fianco sulle scene, per un ritorno in grande stile alla musica.

Riattivatasi su Instagram, la Santa del pop ha condiviso in due versioni un video in cui si lascia andare ad una coreografia improvvisata, la sua roccaforte di sempre, dal momento che ancor prima di affermarsi come cantante Britney Spears nasce ginnasta e ballerina. A partire dal 1998, anno del rilascio di Baby One More Time, il debut single omonimo del primo album in carriera, Britney Spears si affermava come icona musicale di successo globale rivoluzionando l’educazione fisica del Pop, soprattutto con l’uscita del primo in cui muove i primi passi coreografati della hit d’esordio per i suoi fan in tutto il mondo.

E ora quella Britney Spears un po’ cantante e un po’ ballerina sembra riscoprirsi nelle due versioni del nuovo video postato su Instagram e che la immortala in preda alle lacrime, mentre é in tenuta casalinga. Un video in cui, mentre si dà ad una danza intimista sulle note di una canzone francese canta “Je suis tombée”, “Sono caduta” e che lei descrive come una valvola di sfogo artistico: tra i passi di danza, infatti, Britney non riesce a trattenere le lacrime, finendo per commuoversi.

E Le annesse reazioni del web sono tra le più disparate: oltre ai messaggi di supporto dei fan, si leggono anche messaggi che tacciano la cantante di non godere di una buona salute psicofisica, lasciando intendere che sarebbe per lei indicato un ritorno alla conservatorship, la tutela legale che l’ha tenuta vincolata per 13 anni e che in una recente sentenza in Tribunale lei ha definito “abusiva della libertà e del patrimonio”, scagliandosi anche contro i suoi familiari in quanto complici della sua “prigionia”.

Britney Spears replica agli haters: il messaggio sulle lacrime di sfogo al grido “Non é esaurimento “

Ma con la seconda versione “più luminosa” del video postata su Instagram, quindi, Britney Spears decide di replicare prontamente alle critiche web sul suo sfogo artistico:

“É passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ho pianto davanti alla telecamera!!! Non è un crollo per esaurimento stro*zi, è uno sfogo di cui avevo bisogno da tempo, ormai!!! Un’esperienza spirituale di sicuro!!! Penso di doverlo fare più spesso. Psss… Di piagnucolare!!! Fine pssss… ecco la versione più luminosa del video. Ho deciso di pubblicare entrambi i video per far emergere la differenza”.

Insomma, con la sua replica agli haters Britney Spears si dimostra perfettamente lucida rispetto al momento di sfogo condiviso con i fan, palesando di vergognarsi dei suoi momenti di debolezza e delle sue lacrime. Non c’é niente di meglio che di uno sfogo condiviso con chi si ama e la Santa del Pop decide di piangere agli occhi dei suoi fedeli supporter, mentre salgono sempre di più le aspettative generali per il rilascio del video ufficiale del singolo Hold me closer che la cantante ha realizzato in collaborazione con il baronetto del pop, Elton John.











