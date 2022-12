Britney Spears preoccupa i fan: é polemica sul nudo social/ Interviene il marito Sam

Britney Spears posa sexy online e il web va in tilt: le reazioni social

Mentre prosegue incontrastato il successo della hit di risonanza mondiale Hold me closer, il singolo del duetto fortemente voluto con lei da Elton John, Britney Spears torna a far parlare di sé. E il motivo é la svolta all’insegna del body-positivity a cui la popstar si presta da settimane via Instagram, con lei che posa senza veli dichiarandosi nel pieno dell’accettazione di sé, mettendo in mostra soprattutto il seno. Reduce dal compimento dei suoi 41 anni, dopo il compleanno celebrato a casa e in dolce compagnia con il marito persiano Sam Asghari, seppur febbricitante, la star americana sembra vivere una storia d’amore con il suo corpo, in condivisione con il popolo del web, posando in scatti super sexy. Delle immagini che fanno incetta di interazioni social e tra gli annessi commenti non mancano le critiche degli haters e i fan che si dicono preoccupati per lo stato di salute mentale della cantante americana.

Tuttavia, ormai libera dalla conservatorship, Britney Spears a mezzo social chiarisce la sua posizione rispetto alle nudità: “41 anni e finalmente posso dire che non é mai stato così bello esprimere la mia libertà. Sto imparando ad amare me stessa e questa é la mia passione, quest’anno”.

Interviene Sam Asghari, a difesa di Britney Spears

E nel mezzo della polemica web in corso sul nudo social della Santa del Pop, si leggono tra i commenti più disparati, oltre alle critiche di chi le dà della “volgare”: “I suoi occhi sono spenti, c’è qualcosa che non va in lei” commenta qualcuno, “Dov’è finita Britney, in questa donna c’è qualcosa che non va”, scrive un altro utente, a cui segue un altro messaggio ancora: “Perché nessuno sta cercando di aiutarla o capire cosa sta succedendo”. In molti, tra gli utenti attivi sui profili social dell’artista, si dicono in stato di preoccupazione per la mental health di Britney Spears. E nel frastuono dei commenti social sul nudo, interviene il marito della cantante, che seppur dicendosi contrario alle pose osé spezza una lancia a favore della Santa: “l’unica persona al mondo che viene bullizzata per dei post come questi. Personalmente preferivo che non postasse questo, ma chi sono io per controllare qualcuno che é stato nel mirino e sotto controllo per quasi tutta la vita?!?”. Nel frattempo, online i fan più fedeli della popstar tornano a condividere in massa l’hashtag “Free Britney”, per la liberazione della Santa, ma stavolta per liberarla dal peso delle critiche gratuite…

Meanwhile……#BritneySpears and her husband are over here like 👀 pic.twitter.com/dEFuQHjBRb — FeelFreetoPanic (@FeelFreeToPanic) December 16, 2022

