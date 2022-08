Britney Spears preoccupa i fan/ Lo sfogo social: “Sarò per sempre traumatizzata…”

Britney Spears si prepara per il rilascio di Hold me closer: spunta un post di sfogo

C’è grande attesa per il rilascio di Hold me closer, il singolo che suggella il duetto di Elton John con Britney Spears e il cui rilascio è previsto per il prossimo 26 agosto 2022. Nell’attesa della pubblicazione, il baronetto del pop ha a quanto pare condiviso su Instagram la cover del singolo -con tanto di emoticon rappresentativi dei due artisti, una rosa e un missile- e su TikTok uno snippet del singolo, che può dirsi l’assaggio della fusione tra gli stili inconfondibili di sir Elton John e Britney Spears. Ma la cantante, dopo aver confermato la collaborazione con il cantante britannico, ora però preoccupa i fan con uno sfogo social.

Il brano Hold me closer ha subito il leak: su Telegram è finito l’audio integrale del duetto tanto atteso ancor prima del rilascio del singolo, che vede fondersi il pianoforte, elemento più rappresentativo della musica di Elton, con il sound dance-pop che ha contraddistinto le opere di Britney negli ultimi anni. L’ultimo album della reginetta del pop dal titolo Glory risale a 6 anni fa e nel 2016 Britney decideva poi di avviare la sua pausa di riflessione dalle scene, che si è rivelata una battaglia legale della popstar per la cessazione della conservatorship, l’istituto giuridico che dal 2008 al 2021 l’ha giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa e che la vincolava al volere dei tutori, tra cui il padre Jamie Spears. Una tutela che la cantante ha definito in Tribunale “abusiva della libertà e del patrimonio”. Insomma, gli ultimi anni per la “Santa di Las Vegas” -la città del peccato che il prossimo 4 novembre festeggerà la giornata istituita in onore dell’artista che ha rivoluzionato l’intrattenimento lasvegasiano con il residency-show Britney-Piece of me- non sono stati facili. E intanto nel suo ultimo post di sfogo condiviso via social, Britney Spears sembra non a caso rivelare il suo stato d’animo rispetto a quanto vissuto di negativo e alla superficialità dell’occhio pubblico, sempre pronto a sparare sentenze gratuite sulla base delle apparenze.

Il messaggio che preoccupa i fan della cantante

“È pazzesco… i social media … la vita di tutti sembra così perfetta -esordisce la cantante nel messaggio social-, quando pubblico le cose penso che la maggior parte delle volte sono completamente imbarazzata rispetto al mio passato … e chi può dimenticare quei documentari??? Quindi sì, provo a postare il mio aspetto migliore o quella che può sembrare la bella vita … beh, la verità è che il mio umore è migliore ma sarò per sempre traumatizzata dalla mia esperienza passata, per tutta la vita … non c’è modo per sistemare me, le mie emozioni e la mia sensibilità… la terapia, niente di tutto questo!!! Penso che avrò bisogno di una sorta di miracolo per le mie emozioni. La mia vita non è affatto perfetta… piango fino a dormire quasi tutte le notti… Sono insicura da morire…”. Lo sfogo poi prosegue ancora: ” Non so come avere una buona postura a meno che non sia davanti alla telecamera … e ho bisogno di andare a scuola solo per imparare a camminare, cose da matti … lo so che penserai “ma sei un artista” … beh questo è tutto !!! È un atto sul palco … nella vita reale non ne ho idea … e ci sto lavorando !!! Sono così pigro e sto imparando la parola “DI PIU’” … non ho mai avuto secondi piatti a tavola e so SOPRATTUTTO che a Los Angeles molte persone muoiono di fame, ma è strano … NE VOGLIO DI PIÙ… ultimamente… mi fai una persona cattiva???”. Il messaggio sulle insicurezze e il peso dei giudizi che ora preoccupa i fan della cantante americana, a pochi giorni dal preannunciato rilascio di Hold me closer (che il rilascio del singolo sia a rischio?, ndr), infine si conclude: ” È strano, solo l’altra sera qualcuno mi ha fatto il miglior mac and cheese… giuro che ne volevo di più così tanto!!! Ma non l’ho chiesto, poi ci ho pensato !!! Ho mai avuto secondi??? Si dice “DI PIU'” e forse non è poi così male… e si apre a MORE e alla PORTA !!!”.

Tra i messaggi di supporto dei fan per Britney Spears, intanto, si legge uno in particolare tra i più aggreganti sul conto della figlia metaforica di Michael Jackson e Madonna: “Sii te stessa, sii felice, sei una leggenda, non hai bisogno di dimostrare nulla a nessuno”. E poi si legge ancora: “Concediti pure le seconde porzioni!”; “Hai ufficialmente coniato il concetto di “di più””.











