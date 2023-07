Britney Spears rompe il silenzio sullo schiaffo ricevuto in un ristorante/ “Aggredita dal giocatore”

Britney Separs e la verità sullo schiaffo ricevuto in un ristorante

Britney Spears, dopo che la notizia del presunto schiaffo ricevuto da un giocatore dalla guardia del corpo del cestista Victor Wembanyama mentre si trovava in un ristorante a Las Vegas, ha deciso di raccontare la propria verità. A diffondere la notizia è stato l’informatissimo portale TMZ secondo cui la cantante avrebbe ricevuto uno schiaffo dalla security del giocatore. Su Instagram, così, la Spears ha rotto il silenzio sull’intera vicenda e ha raccontato cosa sarebbe effettivamente accaduto nel ristorante.

“Le esperienze traumatiche non sono nuove per me e ne ho avute diverse nella mia vita. Però devo dire che non ero preparata per quello che mi è successo ieri sera” – comincia così il racconto della Spears. Poi continua: “Ho riconosciuto un atleta famoso nella hall del mio hotel mentre stavo andando a cena in un ristorante. Successivamente sono andata in un ristorante in un altro hotel l’ho rivisto. Ho deciso di avvicinarmi e congratularmi con lui per il suo grande successo. Era molto rumoroso, quindi gli ho dato un colpetto sulla spalla per attirare la sua attenzione”.

La versione di Britney Spears

Britney Spears, nel suo sfogo sui social, replica al cestista il quale avrebbe dichiarato di essere “stato preso da dietro dalla cantante”. Accusa che la Spears smentisce così: “Sono venuta a conoscenza delle dichiarazione del giocatore in cui dice che “l’ho afferrato da dietro”, ma gli ho semplicemente dato un colpetto sulla spalla. La sua guardia del corpo poi mi ha colpita in faccia davanti a una folla. Mi ha buttato a terra e mi ha tolto gli occhiali dalla faccia”.

“Questa storia è super imbarazzante da condividere con il mondo, ma è già uscita e quindi volevo dire com’è andata realmente. Tuttavia, penso che sia importante condividere questa storia ed esortare i personaggi pubblici a dare l’esempio e trattare tutte le persone con rispetto”, conclude l’artista.

