Britney Spears, Sam Asghari resta a bocca asciutta con il divorzio/ Cosa prevede l’accordo pre-matrimoniale

Britney Spears e Sam Asghari si sono separati: spuntano la richiesta del divorzio e le disposizioni dell’accordo prematrimoniale

Britney Spears e Sam Asghari sono al centro del gossip di influenza global sulla fine del loro matrimonio, anche relativamente al “prenub“. Lo scorso 28 luglio 2023, a più di un anno di distanza dalla data del matrimonio tenutosi a giugno 2023, Sam Asghari avrebbe convenuto con Britney Spears di lasciarsi, in una richiesta del divorzio.

Dal 2008 e per più di un decennio, i beni della popstar erano gestiti e amministrati dal padre tra i tutori cui era vincolata per effetto della conservatorship a cui lei era sottoposta, perché ritenuta dalla legge americana incapace di agire. Ma da quando la tutela legale è decaduta lei è tornata in possesso del suo patrimonio e della libertà personali. E, intanto, secondo il gossip di TMZ, per l’accordo prematrimoniale, all’ex marito di Britney Spears non spetterebbe neanche un dollaro, con il divorzio. Britney a quanto pare potrebbe preferire la scelta di liquidare il modello persiano 29enne con un assegno cospicuo al fine che lui si sottragga dalla volontà di chiederle in definitiva il mantenimento di coniuge.

Britney Spears minacciata da Sam Asghari, dopo la separazione?

Al massimo Sam Asghari, che ha confermato la rottura con Britney Spears in un post via Instagram, potrebbe avere con sé oltre al possibile assegno, altri effetti come gioielli, auto e vari regali ricevuti dalla popstar americana, ma nulla altro.

Tuttavia, Britney Spears potrebbe vedersi costretta a pagare caro il prezzo del silenzio dell’ex marito, rispetto delle verità imbarazzanti sul suo conto, che Sam Asghari minaccerebbe di rivelare. Questo, qualora lei non agevolasse l’ex marito con il mantenimento di coniuge, il pagamento delle spese legali del caso divorzista e la revisione del prenub.

Intanto, anche Britney Spears si é espressa sulla rottura con l’ormai ex marito, a conferma della fine del matrimonio durato poco più di un anno. E il riferimento é ad un post di commossa desolazione, quello che Britney Spears condivide con il popolo del web via Instagram.











