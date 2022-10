Britney Spears: “Schiaffeggiata da mia madre”/ La notte brava con Paris Hilton e…

Britney Spears si apre al web sulla punizione indimenticabile della madre, dopo la liberazione dalla conservatorship

Mentre i fan di tutto il mondo sono in trepidante attesa di leggere il libro memorie che ha in cantiere, Britney Spears si dà allo sfogo social del ricordo indelebile delle sberle della madre. Con la donna i rapporti sono inesistenti, dal momento che la popstar si sente tradita dalla famiglia, che avrebbe giocato il ruolo di complice della conservatorship -la tutela legale che l’ha vincolata dal 2008 al 2021 e che lei ha definito abusiva della libertà e del patrimonio. E in questi giorni Britney Spears ha condiviso via social il racconto del retroscena indelebile delle sberle che riceveva da Jamie Lynne Spears, nel cuore della notte in cui, nel 2006, faceva rientro a casa una notte brava con Paris Hilton e Lindsay Lohan, da mamma single, reduce dalla rottura con il marito storico e padre dei figli, Kevin Federline.

Britney Spears Schiaffeggiata dalla madre: c’entra la notte brava con Paris Hilton e…

Quindi il ricordo di Britney Spears condiviso con i fan: “Kevin mi aveva lasciato all’epoca, quindi vivevo in una piccola casa sulla spiaggia. Mia madre mi stava tenendo Jayden e Preston e io feci festa fino alle quattro del mattino. Era inca***ta!”. Al rientro alla casa al mare, dalla notte brava con le amiche vip di sempre, Britney Spears veniva quindi presa a schiaffi dal genitore: ” Sono entrata, mi ha guardato e mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!”.

La mamma della popstar non avrebbe mandato giù che Britney Spears si sottraesse al dovere di badare ai figli, per concedersi del relax con le amiche: “Stava tenendo i bambini e io sono rientrata alle 4 di mattina. Mi ha schiaffeggiato così forte che non lo dimenticherò mai!”.

A differenza di mamma Jamie Lynne, Britney Spears non ha mai osato alzare le mani a nessuno: “Da allora mi sono sempre chiesta come ci si sente a dare uno schiaffo a qualcuno… Immagino che non lo saprò mai! Rimanete gente di classe! Tutto questo è successo quindici anni fa… Voglio dire, siamo tutti cresciuti da allora”. Per rendere più chiara la rivelazione del retroscena ai follower, Britney Spears ha corredato il post dello sfogo con una scena in cui Jennifer Lopez schiaffeggia Jane Fonda, estrapolata dalla sit-com del 2005 “Quel mostro di suocera”.

