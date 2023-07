Britney Spears si cancella da Instagram, interviene will.i.am/ C’entrano gli haters: “Chi non ha nulla..”

Britney Spears dice addio a Instagram: il messaggio sibillino di will.i.am

Britney Spears dice addio a Instagram, sulla scia della polemica web che la coinvolge rispetto al duetto con will.iam, “Mind your business”. Nelle ore che seguono il rilascio del nuovo brano datato 21 luglio 2023, tra gli altri traguardi nelle classifiche musicali Mind your business ottiene la #1 nella classifica iTunes di 27 Paesi nel mondo, tra cui Francia, Spagna e Brasile! Eppure, al di là del successo di risonanza global, Mind your business -“Fatti gli affari tuoi” tradotto in italiano- é al centro di una polemica mediatica, sollevatasi principalmente via social, che vede contrapporsi fan e haters.

Tra i commenti più critici sul rilascio, c’é chi taccia will.i.am di sfruttare l’onda mediatica della recente liberazione dalla conservatorship di Britney Spears, al fine di guadagnare visibilità e creare hype sul suo ritorno e a beneficio della sua musica e il suo business nella music industry. C’é chi ipotizza, in una cospirazione web, che Britney non abbia realmente preso parte al duetto in quanto ancora “prigioniera”, anche dopo la cessazione della tutela legale che la vincolava al volere dei tutori perché giudicata incapace di agire. Chi poi giudica negativamente Mind your business dal punto di vista musicale, ritenendo la canzone non all’altezza delle aspettative maturate sul ritorno alla musica di Britney Spears.

Nel mezzo della polemica, che s’infiamma in queste ore mentre Mind your business scala le classifiche mondiali, Britney Spears sparisce di colpo da Instagram e interviene will.i.am.

will.iam rompe il silenzio social sull’addio di Britney Spears a Instagram

Nell’intervento sibillino, il capo fondatore dei Black Eyed Peas sembra lanciare un messaggio a Britney Spears, che segue il rilascio della loro preannunciata hit mondiale, e nel gesto lui lascia intendere che la sparizione social del momento sia dovuta proprio agli haters della Santa del Pop. “PEOPLE THAT HAVE NOTHING WILL HELP YOU LOSE EVERYTHING” – “La gente che non ha nulla ti aiuterà a perdere tutto”- rilascia per iscritto l’artista, per poi proseguire sibillino tra le Instagram stories, rompendo il silenzio sulla sparizione IG di Britney Spears-, “don’t take advice from haters”, “non prendere cosnigli dagli odiatori”. Parole, quelle di will.i.am, che si palesano come un chiaro messaggio di supporto destinato a Britney Spears, che ora vivrebbe male il peso delle critiche senza godersi il successo rispetto al rilascio di Mind your business. “Un regalo per i fan”, nella cui fase di produzione Britney Spears ha impiegato anima e corpo, così come fa sapere a Vogue magazine la stessa reginetta del pop…

