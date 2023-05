Britney Spears: “Si é presentata alla porta, dopo 3 anni..”/ É pace con mamma Lynne Spears!

Britney Spears di nuovo vicina alla madre, Lynne Spears: ecco cosa accade con la fine della conservatorship

Britney Spears e mamma Lynne Spears giungono alla riappacificazione, dopo anni di rottura? La reginetta del Pop rompe il silenzio social, sulla scia del gossip di Tmz secondo cui con la madre nip si sarebbero gettate alle spalle il passato, segnato dalla conservatorship. In una delle ultime udienze, nel mezzo della battaglia legale che la vedeva chiedere la cessazione della conservatorship -l’istituto giuridico che la dichiarava incapace di agire tenendola vincolata ai tutori, come il padre Jamie Spears- Britney si contrapponeva al volere della family denunciando la tutela in quanto “abusiva della libertà e il patrimonio personali”. Questo, lasciando intendere di sentirsi fortemente ferita dal beneplacito della famiglia rispetto alla tutela. Per anni, i rapporti tra Britney Spears e i familiari, sulla scia degli aggiornamenti relativi alla conservatorship, sono apparsi via via sempre più in crisi e nel mentre la sentenza del giudice Brenda Penny emessa alla Superior Court di Los Angeles, nel 2021, ha messo fine alla tutela che vincolava la popstar dal 2008. Ma, nell’ultimo periodo, Britney Spears sembra aver ripreso i contatti interrotti con la madre, Lynne Spears. Questo, dopo aver celebrato il matrimonio con il terzo marito Sam Asghari, in una cerimonia con i familiari tra i “grandi assenti”.

Stando al gossip lanciato da Tmz, Britney Spears sarebbe stata sorpresa dalla madre Lynne Spears, che avrebbe raggiunto la popstar dopo averla avvisata della sua visita. Lynne é stata beccata dai fotoreporter mentre si trovava all’aeroporto di Los Angeles, Lax, per poi recarsi in un Uber a casa del manager amico di Britney, Cade Hudson. Alla reunion tra mamma e figlia, era a quanto pare presente il marito della popstar, Sam Asghari. Che Lynne sia riuscita a riconciliarsi con Britney, complice il suo viaggio dalla Louisiana a Los Angeles, con tanto di visita a Britney?

La verità sulla pace tra mamma Lynne Spears e figlia Britney Spears

É la cantante americana, Britney Spears, a replicare al quesito del momento. “La mia dolce mamma si è presentata alla mia porta ieri dopo 3 anni… – fa sapere la popstar di Baby One more time, nel messaggio condiviso con il web, in un nuovo post pubblicato via Instagram -, è passato tanto tempo… con la famiglia ci sono sempre cose da sistemare… -si legge tra le righe scritte da Britney a corredo di una foto che la immortala da bambina e nelle vesti di ballerina-, ma il tempo guarisce tutte le ferite!!!”. Ma non é tutto. Il messaggio della verità, poi, prosegue: “E dopo essere state in grado di comunicare ciò che ho trattenuto per un tempo estremamente lungo, mi sento così fortunata per il fatto che siamo state in grado di provare a sistemare le cose!!! Ti voglio tanto bene… “. E in chiusura del post sulla pace raggiunta con mamma Lynne, la Santa del Pop poi scrive agli internauti : “Psss… sono così felice che possiamo prendere un caffè insieme dopo 14 anni!!! Andiamo a fare shopping dopo!!!”.

